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SOGECLAIR : chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2026
information fournie par Boursorama CP 29/04/2026 à 17:40

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER TRIMESTRE 2026
à 39,6 M€ (-4,6 %)
A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) à 41,4 M€ (-0,4 %)


Blagnac, France, le 29 avril 2026, après séance de cotation.


SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, publie son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2026 (clos au 31 mars 2026).
SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent -1,7M€ contre +0,9M€ en 2025.

Le chiffre d’affaires du T1 2026 se stabilise à taux de change constant à 41,4 M€ (-0.4 %) mais est en recul de -4,6 % par l’effet devise. Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 39,6 M€.

Par secteur d’activité :

Si les volumes d’activités sont sensiblement identiques à 2025, l’effet dollar a eu un fort impact principalement sur les secteurs de l’Aviation Commerciale et de l’Aviation d’Affaires. L’Aviation Commerciale (36,2 % du CA) est en légère baisse à -3.3 % alors que l’Aviation d’Affaires (33,7 % du CA) la contient à -1,3 %.
Les activités Rail et Défense (Solutions) en 2026 sont en recul, liées principalement au décalage des prises de commandes publiques et à un effet de base défavorable.
L’automobile (-12,2 % à 7,0 % du CA) pâtit de la crise du secteur.

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