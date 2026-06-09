SoftwareOne vise une croissance "à un seul chiffre élevé" d'ici 2030

En amont de sa journée des marchés financiers cet après-midi, SoftwareOne Holding a dévoilé de nouveaux objectifs financiers pour 2030, dont une croissance annuelle moyenne "à un seul chiffre élevé" de son chiffre d'affaires, "reflétant une croissance généralisée dans les domaines Software & Cloud Direct, Channel et Services".

La société suisse de licences logicielles et de services cloud table sur une marge d'EBITDA supérieure à 28%, soit une expansion de 5 points de pourcentage par rapport à 2026, portée par des gains d'efficacité liés à l'IA, un modèle économique évolutif et un levier opérationnel.

Enfin, elle vise une conversion des flux de trésorerie libres supérieure à 60% tout au long du cycle, soutenue par la croissance des bénéfices et des améliorations structurelles du fonds de roulement, ainsi qu'une distribution de dividendes représentant de 30% à 50% du bénéfice net.

L'intégration de Crayon en est à ses dernières étapes et dépasse les attentes, créant une plateforme mondiale inégalée d'environ 12 000 professionnels répartis dans plus de 70 pays, avec une taille renforcée ainsi que des capacités et une portée client accrues, alors que l'IA transforme les logiciels d'entreprise et le cloud, souligne SoftwareOne à cette occasion.

Le groupe helvétique ajoute qu'à mesure que l'adoption de l'IA s'accélère, les entreprises ont de plus en plus besoin d'un accompagnement pour gérer les coûts, la complexité et les risques technologiques, ce qui accroît la demande dans l'ensemble de son portefeuille de solutions.