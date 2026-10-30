SOFTS-Le sucre brut a progressé de près de 10 % en octobre ; le café robusta a reculé de 6 %

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(Ajoute des commentaires et l'évolution mensuelle des cours)

Les contrats à terme sur le sucre brut à l'ICE ont reculé vendredi, le real brésilien s'étant affaibli et le marché s'étant consolidé après trois séances consécutives de hausse liées aux pluies tombées au Brésil, premier producteur mondial. Le sucre a enregistré une hausse de 9,8 % en octobre.

Un real plus faible BRL= incite les sucreries, les agriculteurs et les exportateurs brésiliens à vendre des contrats à terme libellés en dollars, car cela augmente leurs rendements en monnaie locale.

SUCRE

* Le sucre brut SBc1 a clôturé en baisse de 0,11 cent, soit 0,6 %, à 19,36 cents la livre​.

* "Les opérateurs mettent en balance l'effondrement du real brésilien cette semaine et les nouvelles indications de problèmes de production cette année dus à des précipitations trop abondantes", a indiqué le courtier ADMIS dans une note.

* Les opérateurs ont noté d’importantes ventes de la part des raffineries brésiliennes sur l’ICE, celles-ci cherchant à sécuriser des gains de change pour leurs futures exportations de sucre.

* La production de sucre dans la région clé du centre-sud du Brésil , a chuté de 27,1 % au cours de la première quinzaine d’octobre par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 1,87 million de tonnes, a indiqué mercredi le ministère de l’Agriculture.

* De nouvelles précipitations sont prévues la semaine prochaine au Brésil, ce qui ralentira la récolte, réduira la teneur en sucre de la canne à sucre et augmentera les risques d’une fin prématurée de la récolte. Ces précipitations sont liées au phénomène climatique El Niño.

* Le sucre blanc LSUc1 a baissé de 2,1 %, à 516,30 dollars la tonne.

CAFÉ

* Les contrats à terme sur le café arabica à l'ICE KCc1 ont clôturé en hausse de 1,75 cent, soit 0,6 %, à 2,872 dollars la livre, après avoir atteint jeudi son plus bas niveau depuis fin septembre. L'arabica a perdu 1,2 % au cours du mois d'octobre.

* Le marché subit globalement la pression d’une amélioration de l’offre.

* Les données ont montré que la baisse incessante des stocks certifiés par l’ICE commence à se modérer, le nombre de sacs en attente de classement ou de contrôles de qualité ayant augmenté de 5 % du jour au lendemain pour atteindre près de 44 000

KC-TOT-TOT , et les stocks ayant progressé de 1,4 % à 225 068

KC-TOT-TOT .

* Le café Robusta LRCc2 a progressé de 0,9 % à 3 204 dollars la tonne, après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis mars 2024. Le Robusta a perdu 6 % sur le mois.

* Le robusta subit également une pression générale, les stocks en bourse ayant fortement augmenté LRC-TOT-VG et la récolte ayant commencé au Vietnam, premier producteur mondial.

CACAO

* Le cours du cacao à Londres LCCc2 ​​a clôturé en baisse de 21 £, soit 0,5 %, à 4 234 £ la tonne, après avoir atteint son plus bas niveau en trois semaines à 4 183 £.

* Les pressions liées au coût de la vie constituent un défi majeur pour les fabricants de chocolat Hershey HSY.N et Mondelez MDLZ.O cette année, les données du cabinet d’études de marché NIQ montrant que les consommateurs américains dépensent jusqu’à présent moins pour les friandises d’Halloween que les années précédentes.

* En revanche, les marchés du cacao devraient se resserrer à l’avenir. Les analystes d’Expana ont revu à la baisse de 40 000 tonnes leurs prévisions pour 2026/27 concernant la Côte d’Ivoire, premier producteur mondial, les ramenant à 1,83 million de tonnes, invoquant un "stress hydrique".

* Le cacao à New York CCc1 est resté pratiquement inchangé, à 5 453 dollars la tonne.