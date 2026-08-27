SoftBank serait en pourparlers pour acquérir une participation dans 1X, sur la base d'une valorisation de 6 milliards de dollars, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: SoftBank a refusé de commenter, au paragraphe 2)

SoftBank 9984.T serait en pourparlers pour acquérir une participation majoritaire dans 1X Technologies, développeur de robots humanoïdes soutenu par OpenAI, dans le cadre d'une opération qui valoriserait la start-up à environ 6 milliards de dollars, a rapporté mercredi The Information, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. SoftBank a refusé de commenter. 1X n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les négociations sont en cours et les conditions pourraient évoluer, précise l’article.

OpenAI et 1X ont discuté l'année dernière de la possibilité que le créateur de ChatGPT acquière 1X, ajoute l'article.

OpenAI a investi dans 1X en 2023 par l'intermédiaire de son OpenAI Startup Fund, aux côtés de Tiger Global et d'un groupe d'investisseurs basés en Norvège.

L'opération concernant 1X s'inscrit dans le cadre de l'offensive plus large de SoftBank dans le domaine de la robotique, après l'accord conclu l'année dernière en vue de l'acquisition de la division robotique ABBN.S du groupe d'ingénierie suisse ABB pour 5,4 milliards de dollars .