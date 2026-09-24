SoftBank lève 11,1 milliards de dollars lors de la plus grande émission d'obligations d'entreprise à haut rendement au monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Émission massive d'obligations destinée à financer la prise de participation dans OpenAI et d'autres projets liés à l'IA

* Les émissions obligataires en dollars et en euros offrent des rendements compris entre 7,125 % et 9,75 %

* Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de la dette de SoftBank a bondi

(Ajout d’un graphique après le paragraphe 18)

par Anton Bridge

L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T émet 11,1 milliards de dollars d'obligations libellées en dollars et en euros, ce qui devrait constituer la plus importante émission d'obligations d'entreprise à haut rendement jamais enregistrée à l'échelle mondiale, alors qu'il cherche à financer son pari colossal sur OpenAI.

Ce financement fait suite à une émission obligataire de 1 000 milliards de yens (6,3 milliards de dollars) destinée aux investisseurs particuliers ce mois-ci, et devrait susciter un examen plus minutieux des finances de SoftBank, qui pourraient se retrouver en difficulté si le sentiment du marché à l’égard d’OpenAI et du secteur de l’intelligence artificielle venait à s’affaiblir considérablement.

Sous la direction de Masayoshi Son, connu pour ses paris audacieux tout au long de sa longue carrière et désormais déterminé à faire de ce conglomérat japonais l’investisseur dominant dans le domaine de l’IA, SoftBank s’est engagé à investir 64,6 milliards de dollars dans OpenAI, dont il détiendra environ 13 % d’ici la semaine prochaine.

Le groupe acquiert également l'activité robotique d'ABB pour 5,4 milliards de dollars et DigitalBridge pour 3,1 milliards de dollars.

L’ampleur même de ses investissements liés à l’IA et les sommes qu’il a mobilisées pour les financer ont entraîné une hausse des taux d’intérêt exigés de SoftBank, qui émet depuis longtemps des obligations « spéculatives », ainsi qu’une forte augmentation du coût de l’assurance de sa dette contre le risque de défaut.

Cela dit, l’émission devrait se dérouler sans encombre.

“J’ai été agréablement surpris par l’appétit du marché”, a déclaré Satoru Aoyama, directeur senior chez Fitch Ratings.

“Aux États-Unis, les hyperscalers ont levé des fonds par emprunt, mais ils bénéficient de notations de crédit élevées. Aujourd’hui, les émissions obligataires liées à l’IA ont atteint le marché des titres à haut rendementà grande échelle”, a ajouté M. Aoyama.

SoftBank émet des obligations de premier rang libellées en dollars, à hauteur de 1 milliard de dollars à 3 ans et demi, 4,5 milliards de dollars à 5 ans et demi et 4,5 milliards de dollars à 7 ans et demi, selon un document déposé. Ces obligations offrent des taux d’intérêt de 8,625 %, 9,25 % et 9,75 % respectivement.

La société a également émis deux tranches de 500 millions d’euros chacune d’obligations senior libellées en euros, d’une durée de quatre et six ans, offrant des rendements de 7,125 % et 8 %.

À titre de comparaison, une émission de SoftBank de 7,3 milliards de dollars réalisée en juin 2021, composée d’obligations senior libellées en dollars et en euros, offrait des rendements compris entre 2,125 % et 5,25 %.

LA COURSE AU FINANCEMENT

Une vente réussie marquerait la plus importante émission d’obligations d’entreprise à haut rendement au monde à ce jour, dépassant celle de 10,9 milliards de dollars réalisée en 2014 par l’opérateur de télécommunications français Numericable Group, selon les données de LSEG.

SoftBank a émis 14,6 milliards de dollars d'obligations à haut rendement depuis le début de l'année 2026, ce qui représente 63,4 % du marché des obligations d'entreprises à haut rendementde la région Asie-Pacifique et du Japon.

Elle a également cédé des actifs et contracté des emprunts garantis par ses participations dans le concepteur de puces Arm

O9Ty.F et OpenAI afin de financer ses engagements.

Les espoirs de SoftBank de bénéficier d’un afflux de liquidités grâce aux introductions en bourse d’OpenAI et de sa filiale de développement de centres de données SB Energy ont été mis à mal ces dernières semaines, ces deux sociétés ayant reporté leurs projets d’introduction en bourse qui devaient initialement avoir lieu dès ce mois-ci.

“Les risques liés au crédit de SoftBank sont importants et se sont accrus à mesure que la concentration s’est renforcée et que les flux de trésorerie ont été soumis à une pression significative”, a écrit Mark Chapman, responsable des télécommunications et des médias chez CreditSights, dans une note.

Il a calculé que les participations de SoftBank dans Arm et OpenAI représentaient, aux niveaux actuels, les trois quarts de la valeur des actifs du groupe.

Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de la dette de SoftBank a grimpé en flèche, le spread des swaps de défaut de crédit à cinq ans ayant dépassé les 400 points de base cette semaine, contre environ 280 points de base en juin.

Toutefois, Makiko Yoshimura, de S&P Global Ratings, a indiqué dans une note que la solide performance boursière d’Arm avait soutenu la qualité de crédit de SoftBank, de sorte que le report de l’introduction en bourse d’OpenAI n’a pas d’impact négatif immédiat sur la solvabilité de SoftBank.

M. Chapman, de CreditSights, estime qu’une révision à la hausse de la notation est envisageable à moyen terme si l’introduction en bourse d’OpenAI est “opportune et réussie.”

L’action SoftBank a progressé de 1,5 % jeudi, après la fermeture des marchés tokyoïtes de lundi à mercredi cette semaine en raison de jours fériés nationaux.

(1 dollar = 158,2500 yens)