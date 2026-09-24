Guerre au Moyen-Orient : l'Iran menace d'étendre le conflit "jusqu'à l'océan Indien, voire ailleurs" si les Etats-Unis attaquent à nouveau

Affiche du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei à Téhéran, en Iran, le 24 avril 2026. ( AFP / - )

C'est la première fois qu'un conseiller du guide suprême mentionne explicitement l'océan Indien, qui abrite la base militaire stratégique américano-britannique de Diego Garcia.

Vers une extension de la guerre "jusqu'à l'océan Indien" ? C'est la menace d'un conseiller du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, qui a mis en garde ce jeudi 24 septembre les Etats-Unis. "Le conflit s'étant désormais propagé du golfe Persique et du détroit d'Ormuz à la mer Rouge (avec les Houthis, NDLR), il est possible qu'en réponse à une éventuelle guerre, ce front s'étende encore davantage, jusqu'à l'océan Indien, voire ailleurs", a déclaré ce conseiller, Yahya Rahim Safavi, dans une vidéo diffusée par l'agence de presse Fars.

Les Houthis du Yémen, qui combattent les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite voisine, ont récemment pris le contrôle du littoral yéménite sur la mer Rouge, renforçant leur emprise sur le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, qui relie l'Asie à l'Europe via le canal de Suez. L'Iran est un soutien militaire de longue date des Houthis mais dément toute implication dans ce nouveau front. Les responsables iraniens ont déjà menacé d'étendre géographiquement le conflit en cas de reprise des frappes américaines. Mais c'est la première fois qu'un conseiller du guide suprême mentionne explicitement l'océan Indien, qui abrite la base militaire stratégique américano-britannique de Diego Garcia. Elle est située à près de 4.000 kilomètres à vol d'oiseau des côtes iraniennes.

Sept conditions

Iraniens et Américains se disputent le contrôle du détroit d'Ormuz, voie navigable stratégique pour l'économie par laquelle transitait avant la guerre environ 20% du pétrole mondial. Alors que les négociations sont dans l'impasse depuis que le protocole d'accord a volé en éclats en juillet, des responsables des deux pays ont tenu cette semaine à New York des pourparlers en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

L'Iran a présenté sept conditions dont la levée des sanctions frappant son économie ainsi que le déblocage de ses avoirs gelés à l'étranger. Dans un entretien exclusif à l'AFP mardi, le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Hossein Mohebi, a également mentionné la fin des hostilités au Yémen parmi les exigences iraniennes.