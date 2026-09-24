SoftBank lève $11,1 mds, la plus grande émission d'obligations d'entreprise à haut rendement

par Anton Bridge

SoftBank Group 9984.T a émis 11,1 milliards de dollars d'obligations libellées en dollars et en euros, ce qui constitue la plus importante émission d'obligations d'entreprise à haut rendement jamais enregistrée à l'échelle mondiale, alors que le groupe japonais d'investissement technologique cherche à financer son pari colossal sur OpenAI.

Le conglomérat a émis des obligations de premier rang libellées en dollars, à hauteur de 1 milliard à trois ans et demi, de 4,5 milliards à cinq ans et demi et de 4,5 milliards à sept ans et demi, selon le document. Ces obligations offrent des taux d’intérêt de 8,625%, 9,25% et 9,75% respectivement.

SoftBank a également émis deux tranches de 500 millions d’euros chacune d’obligations senior libellées en euros, d’une durée de quatre et six ans, offrant des rendements de 7,125% et 8%.

Ce financement fait suite à une émission obligataire de 1.000 milliards de yens (5,54 milliards d'euros) destinée aux investisseurs particuliers ce mois-ci, et devrait susciter un examen plus approfondi des finances de SoftBank, qui pourraient se retrouver fragilisées si le sentiment du marché à l’égard d’OpenAI et du secteur de l’intelligence artificielle (IA) venait à s’affaiblir considérablement.

Sous la direction de Masayoshi Son, connu pour ses paris audacieux tout au long de sa longue carrière et désormais déterminé à faire de SoftBank l’investisseur dominant dans le domaine de l’IA, le groupe a engagé 64,6 milliards de dollars dans OpenAI, dont il détiendra environ 13% d’ici la semaine prochaine.

L’ampleur même de ses investissements liés à l’IA et les sommes mobilisées pour les financer ont entraîné une hausse des rendements exigés de SoftBank, qui émet depuis longtemps des obligations spéculatives ("junk"), ainsi qu’une forte augmentation du coût de l’assurance de sa dette contre le risque de défaut.

"J’ai été agréablement surpris par l’appétit du marché", a déclaré Satoru Aoyama, directeur senior chez Fitch Ratings.

"Aux États-Unis, les 'hyperscalers' ont levé des fonds par emprunt, mais ils bénéficient de notations de crédit élevées. Aujourd’hui, les émissions obligataires liées à l’IA ont atteint le marché des titres à haut rendement à grande échelle", a ajouté Satoru Aoyama.

À titre de comparaison, une émission de SoftBank de 7,3 milliards de dollars réalisée en juin 2021, composée d’obligations de premier rang libellées en dollars et en euros, offrait des taux de rendement compris entre 2,125% et 5,25%.

LA COURSE AU FINANCEMENT

Cette émission marque la plus grande émission d’obligations d’entreprise à haut rendement au monde à ce jour, dépassant celle de 10,9 milliards de dollars réalisée en 2014 par l’opérateur de télécommunications français Numericable Group, selon les données LSEG.

SoftBank a émis 14,6 milliards de dollars d’obligations à haut rendement depuis le début de l’année 2026, ce qui représente 63,4% du marché des obligations d’entreprise à haut rendement de la région Asie-Pacifique et du Japon.

Le groupe a également cédé des actifs et contracté des emprunts garantis par ses participations dans le concepteur de puces Arm O9Ty.F et OpenAI afin de financer ses engagements.

Les espoirs de SoftBank de bénéficier d’un afflux de liquidités grâce aux introductions en Bourse (IPO) d’OpenAI et de SB Energy, sa filiale spécialisée dans le développement de centres de données, ont été mis à mal ces dernières semaines, les deux sociétés ayant reporté leurs projets d’IPO qui devaient initialement avoir lieu dès ce mois-ci.

"Les risques liés au crédit de SoftBank sont importants et se sont accrus à mesure que la concentration s’est renforcée et que les flux de trésorerie ont été soumis à une pression considérable", a écrit Mark Chapman, responsable des télécommunications et des médias chez CreditSights, dans une note.

Selon ses calculs, les participations de SoftBank dans Arm et OpenAI représentent les trois quarts de la valeur des actifs du groupe aux niveaux actuels.

Le coût de l'assurance contre le défaut de paiement de la dette de SoftBank a grimpé en flèche, le spread des swaps de défaut de crédit à cinq ans ayant dépassé les 400 points de base cette semaine, contre environ 280 points de base en juin.

Toutefois, Makiko Yoshimura de chez S&P Global Ratings a indiqué dans une note que la solide performance du cours de l’action Arm avait soutenu la qualité de crédit de SoftBank, de sorte que le report de l’IPO d’OpenAI n’a pas d’impact négatif immédiat sur la solvabilité de SoftBank.

Mark Chapman estime qu’une révision à la hausse de la notation est envisageable à moyen terme si l’IPO d’OpenAI est "opportune et réussie".

(Rédigé par Anton Bridge ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)