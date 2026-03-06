SoftBank envisage un prêt pouvant atteindre 40 milliards de dollars pour financer l'investissement dans OpenAI, selon Bloomberg News

Le conglomérat japonais SoftBank 9984.T cherche à obtenir un prêt pouvant atteindre 40 milliards de dollars, principalement pour financer son investissement dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le prêt-relais aurait une durée d'environ 12 mois, selon Bloomberg, et quatre prêteurs, dont JPMorgan JPM.N , souscriraient à la facilité.

Les pourparlers avec les banques sont en cours et les conditions pourraient être modifiées, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. OpenAI et SoftBank n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le directeur général de SoftBank, Masayoshi Son, a fait un pari " all in " sur OpenAI, augmentant ainsi ses investissements dans l'intelligence artificielle. À la fin de l'année dernière, l'entreprise japonaise détenait une participation d'environ 11 % dans OpenAI.

OpenAI prépare le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars, comme l'a rapporté Reuters en exclusivité l'année dernière.

Le mois dernier, l'entreprise a déclaré qu'elle allait lever 110 milliards de dollars lors d'un tour de table qui pourrait la valoriser à 840 milliards de dollars, dont 30 milliards de dollars chacun de SoftBank et du fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O , et 50 milliards de dollars du distributeur en ligne Amazon AMZN.O .