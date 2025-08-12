SoftBank choisit des banques pour l'introduction en bourse de l'application de paiement PayPay aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Cet article du 10 août a été mis à jour le 12 août avec l'évolution du cours des actions aux paragraphes 6 et 14 et une photo d'archives) par Echo Wang et Miho Uranaka

SoftBank 9984.T a sélectionné des banques d'investissement pour l'aider à organiser une éventuelle introduction en bourse aux États-Unis de son opérateur japonais d'application de paiement PayPay, selon deux personnes familières avec le sujet.

Les banques qui dirigent les préparatifs de l'introduction en bourse sont Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase & Co

JPM.N , Mizuho Financial Group 8411.T et Morgan Stanley

MS.N , ont indiqué les sources.

L'introduction en bourse de PayPay pourrait lever plus de 2 milliards de dollars auprès des investisseurs lorsqu'elle aura lieu, ce qui, selon les sources, pourrait avoir lieu dès le dernier trimestre de cette année.

Les sources ont refusé d'être nommées car l'information n'est pas publique et ont averti que les facteurs, y compris le calendrier et le montant que l'introduction en bourse pourrait lever, sont soumis aux conditions du marché.

SoftBank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho et Morgan Stanley se sont refusés à tout commentaire.

Les actions de SoftBank Corp ont augmenté d'environ 7 % mardi, après la fermeture du marché de Tokyo pour cause de fête nationale.

PayPay a joué un rôle en encourageant les consommateurs japonais à abandonner leur préférence de longue date pour l'argent liquide en offrant des rabais sur les paiements effectués par l'intermédiaire de son application mobile.

Elle propose également des services financiers, notamment des services bancaires et des cartes de crédit.

Reuters a rapporté il y a deux ans que SoftBank envisageait une cotation de PayPay aux États-Unis, le conglomérat ayant déclaré plus tôt cette année qu'il souhaitait introduire l'entreprise en bourse.

Si cela se produit, il s'agira de la première cotation américaine d'un investissement majoritaire de SoftBank depuis l'introduction en bourse d'Arm Holdings ARM.O . SoftBank a introduit en bourse le concepteur de puces en 2023 à une valeur de 54,5 milliards de dollars, qui a ensuite augmenté pour atteindre la capitalisation boursière actuelle de plus de 145 milliards de dollars.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a pris de l'ampleur dans le cadre d'un rebond longtemps attendu, soutenu par des bénéfices technologiques solides et des signes de progrès dans les négociations commerciales qui ont contribué à restaurer la confiance des investisseurs.

La vague d'introductions solides sur le marché marque un revirement par rapport au début de l'année, lorsque l'incertitude liée aux politiques tarifaires du président Donald Trump a bloqué les nouvelles inscriptions.

La propriété de PayPay est partagée entre plusieurs entités de SoftBank: l'opérateur sans fil SoftBank Corp 9434.T , la branche d'investissement Vision Fund, et l'entreprise Internet LY Corp 4689.T , qui est une coentreprise entre SoftBank et Naver Corp 035420.KS .

Les actions de SoftBank Corp et de LY Corp ont augmenté de 2 % mardi.