 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 849,67
+2,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SoftBank choisit des banques pour l'introduction en bourse de l'application de paiement PayPay aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 04:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Cet article du 10 août a été mis à jour le 12 août avec l'évolution du cours des actions aux paragraphes 6 et 14 et une photo d'archives) par Echo Wang et Miho Uranaka

SoftBank 9984.T a sélectionné des banques d'investissement pour l'aider à organiser une éventuelle introduction en bourse aux États-Unis de son opérateur japonais d'application de paiement PayPay, selon deux personnes familières avec le sujet.

Les banques qui dirigent les préparatifs de l'introduction en bourse sont Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase & Co

JPM.N , Mizuho Financial Group 8411.T et Morgan Stanley

MS.N , ont indiqué les sources.

L'introduction en bourse de PayPay pourrait lever plus de 2 milliards de dollars auprès des investisseurs lorsqu'elle aura lieu, ce qui, selon les sources, pourrait avoir lieu dès le dernier trimestre de cette année.

Les sources ont refusé d'être nommées car l'information n'est pas publique et ont averti que les facteurs, y compris le calendrier et le montant que l'introduction en bourse pourrait lever, sont soumis aux conditions du marché.

SoftBank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho et Morgan Stanley se sont refusés à tout commentaire.

Les actions de SoftBank Corp ont augmenté d'environ 7 % mardi, après la fermeture du marché de Tokyo pour cause de fête nationale.

PayPay a joué un rôle en encourageant les consommateurs japonais à abandonner leur préférence de longue date pour l'argent liquide en offrant des rabais sur les paiements effectués par l'intermédiaire de son application mobile.

Elle propose également des services financiers, notamment des services bancaires et des cartes de crédit.

Reuters a rapporté il y a deux ans que SoftBank envisageait une cotation de PayPay aux États-Unis, le conglomérat ayant déclaré plus tôt cette année qu'il souhaitait introduire l'entreprise en bourse.

Si cela se produit, il s'agira de la première cotation américaine d'un investissement majoritaire de SoftBank depuis l'introduction en bourse d'Arm Holdings ARM.O . SoftBank a introduit en bourse le concepteur de puces en 2023 à une valeur de 54,5 milliards de dollars, qui a ensuite augmenté pour atteindre la capitalisation boursière actuelle de plus de 145 milliards de dollars.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a pris de l'ampleur dans le cadre d'un rebond longtemps attendu, soutenu par des bénéfices technologiques solides et des signes de progrès dans les négociations commerciales qui ont contribué à restaurer la confiance des investisseurs.

La vague d'introductions solides sur le marché marque un revirement par rapport au début de l'année, lorsque l'incertitude liée aux politiques tarifaires du président Donald Trump a bloqué les nouvelles inscriptions.

La propriété de PayPay est partagée entre plusieurs entités de SoftBank: l'opérateur sans fil SoftBank Corp 9434.T , la branche d'investissement Vision Fund, et l'entreprise Internet LY Corp 4689.T , qui est une coentreprise entre SoftBank et Naver Corp 035420.KS .

Les actions de SoftBank Corp et de LY Corp ont augmenté de 2 % mardi.

Valeurs associées

ARM HOLDING ADR
141,0500 USD NASDAQ +1,84%
GOLDMAN SACHS GR
719,470 USD NYSE -0,24%
JPMORGAN CHASE
289,780 USD NYSE +0,27%
LY CORP
3,7308 USD OTCBB 0,00%
MIZUHO FIN GROUP
26,195 EUR Tradegate -0,64%
MIZUHO FIN GROUP
31,0000 USD OTCBB -1,99%
MORGAN STANLEY
143,940 USD NYSE +0,50%
SOFTBANK
1,331 EUR Tradegate -0,67%
SOFTBANK GROUP
81,400 EUR Tradegate -0,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue de l'usine Clairton Coke Works, propriété de la compagnie sidérurgique américaine US Steel, après une explosion, le 11 août 2025 à Clairton aux Etats-Unis ( AFP / Rebecca DROKE )
    Explosion dans une usine de Pennsylvanie: deux morts, 10 blessés
    information fournie par AFP 12.08.2025 05:11 

    Une explosion survenue lundi dans une usine de charbon à coke de Pennsylvanie, aux Etats-Unis, a fait deux morts et dix blessés, a indiqué la police locale dans un nouveau bilan. L'explosion s'est produite dans l'usine Clairton Coke Works, propriété de la compagnie ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 11/08/2025
    Top 5 IA du 11/08/2025
    information fournie par Libertify 12.08.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Danone , Icade , Intel, Safran , Sartorius Stedim Biotech . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • La dépouille du journaliste d'Al Jazeera Anas al-Sharif, tué dans une frappe israélienne, lors de ses funérailles à Gaza-Ville le 11 août 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Gaza: condamnations après la mort de journalistes dans une frappe ciblée israélienne
    information fournie par AFP 12.08.2025 00:53 

    L'ONU et l'UE ont condamné lundi le "meurtre" de journalistes palestiniens tués par une frappe israélienne délibérée dans la bande de Gaza, parmi lesquels un correspondant célèbre d'Al Jazeera accusé par l'armée d'être un combattant du Hamas. Au moment où Israël ... Lire la suite

  • Un drapeau américain à la Bourse de New York le 15 juillet 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, prises de bénéfices avant l'inflation américaine
    information fournie par AFP 11.08.2025 22:26 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse lundi, les investisseurs se montrant prudents à la veille de la publication d'un nouvel indice d'inflation aux Etats-Unis, sur fond de négociations commerciales sino-américaines. "Nous assistons à quelques prises de bénéfices ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank