SoftBank affiche un quatrième bénéfice trimestriel consécutif de 1,6 milliard de dollars grâce aux gains d'OpenAI

SoftBank a renforcé son exposition à OpenAI

Les investisseurs s'interrogent sur la façon dont SoftBank financera ses paris sur l'IA

SoftBank utilise plus d'actions d'Arm pour les prêts sur marge

SoftBank augmente également le montant qu'elle peut emprunter sur son unité de télécommunications nationale

Le groupe s'est précédemment séparé de sa participation dans Nvidia pour financer ses investissements

par Anton Bridge

Le groupe japonais SoftBank

9984.T a déclaré jeudi qu'il avait enregistré un bénéfice net de 248,6 milliards de yens (1,62 milliard de dollars) au cours du trimestre octobre-décembre, stimulé par la valorisation croissante de son investissement dans OpenAI.

Ces résultats, qui marquent le quatrième trimestre consécutif de SoftBank dans le positif, sont à comparer à une perte nette de 369 milliards de yens sur la même période de l'année précédente.

Les bénéfices de SoftBank ont été flattés par l'augmentation de la valeur de son investissement dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, même si les investisseurs s'interrogent sur le risque d'une surexposition à une seule entreprise dans le secteur en pleine effervescence de l'intelligence artificielle.

Cinq analystes interrogés par LSEG prévoyaient un bénéfice net trimestriel compris entre un gain de 1,1 trillion de yens (7,07 milliards de dollars) et une perte de 480 milliards de yens.

Au cours des neuf mois précédant la fin du mois de décembre, OpenAI a permis à SoftBank de réaliser un gain d'investissement de 2,8 billions de yens.

Le conglomérat de Masayoshi Son a désormais investi plus de 30 milliards de dollars dans l'entreprise et détient une participation d'environ 11 %, en pariant "tout compris" qu'elle sortira gagnante de la bataille entre les développeurs concurrents de grands modèles de langage.

OpenAI serait à la recherche d'une nouvelle injection de capital de 100 milliards de dollars , avec SoftBank, Amazon AMZN.O et Nvidia NVDA.O comme investisseurs potentiels à une évaluation encore plus élevée de 830 milliards de dollars.

Pour financer ses paris, le groupe d'investissement technologique s'est tourné vers la vente d'actifs, l'émission d'obligations et les prêts garantis par ses autres participations, telles que le concepteur de puces Arm ARM.O .

La forte exposition à OpenAI signifie que SoftBank est de plus en plus considérée comme un mandataire public de l'entreprise américaine, ce qui suscite des inquiétudes chez les investisseurs quant à l'impact sur ses finances.

Le groupe a déjà vendu sa participation de 5,8 milliards de dollars dans Nvidia et, entre juin et décembre de l'année dernière, a vendu une partie de sa participation dans T-Mobile

TMUS.O pour 12,73 milliards de dollars.

Le conglomérat a élargi un prêt sur marge utilisant des actions dans Arm à 20 milliards de dollars, contre 13,5 milliards de dollars auparavant, et a utilisé la capacité restante.

SoftBank a également augmenté le montant qu'il peut emprunter sur ses actions de son unité de télécommunications nationale SoftBank Corp 9434.T à 1,2 billion de yens, contre 800 milliards de yens auparavant.

Alors qu'OpenAI était autrefois considéré comme l'acteur dominant parmi les fabricants de grands modèles de langage, il a récemment négocié des coûts croissants pour former et faire fonctionner ses modèles d'IA dans un contexte de concurrence accrue de la part d'entreprises telles qu'Alphabet GOOGL.O .

Les actions de SoftBank ont clôturé en hausse de 2,4 % dans un marché stable avant la publication des résultats.

(1 $ = 153,2500 yens)