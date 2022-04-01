Sodexo vise une croissance interne en 2022 dans le bas d'une fourchette allant de 15% à 18%
information fournie par Reuters01/04/2022 à 07:16
1er avril (Reuters) - SODEXO EXHO.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 10,26 MDS VERSUS EUR 8,60 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AU S1 EUR 537 MLNS VERSUS EUR 136 MLNS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU S1 EUR 339 MLNS VERSUS EUR 128 MLNS IL Y A UN AN
* PRÉVISIONS ANNÉE FISCALE 2022: CROISSANCE INTERNE AUTOUR DU BAS DE LA FOURCHETTE DE +15% À +18%
* PRÉVISIONS ANNÉE FISCALE 2022: MARGE D’EXPLOITATION PROCHE DE 5%, À TAUX CONSTANTS
* N’A PAS D’ACTIVITÉS EN UKRAINE, A UNE PRÉSENCE MODESTE DE SERVICES SUR SITE EN RUSSIE (MOINS DE 1% DU CA)
* CESSIONS D'ACTIVITÉS ET DE GÉOGRAPHIES NON STRATÉGIQUES: LE GROUPE A RÉDUIT SA PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE MONDIALE À 55 PAYS À FIN FÉVRIER 2022
* NOUS SOMMES CONVAINCUS DE POUVOIR GÉRER LES PRESSIONS INFLATIONNISTES SUR LES MARGES DE L’ANNÉE - DG
* OBSERVE DES RÉSURGENCES LOCALES DE COVID, PLUSIEURS DÉMARRAGES DE CONTRATS EN RUSSIE QUI N'AURONT PAS LIEU ET LES TESTING CENTERS AU RU ONT FERMÉ PLUS TÔT QUE PRÉVU
Texte original sur Eikon nGNE52fStG Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Bureau de Gdansk)
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