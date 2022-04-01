 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
APR 22 CAC 40 Index (10x)
6 658.00
0.00%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
APR 22 CAC 40 Index (10x)
6 658.00
0.00%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Sodexo vise une croissance interne en 2022 dans le bas d'une fourchette allant de 15% à 18%
information fournie par Reuters01/04/2022 à 07:16

1er avril (Reuters) - SODEXO EXHO.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 10,26 MDS VERSUS EUR 8,60 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AU S1 EUR 537 MLNS VERSUS EUR 136 MLNS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET AJUSTÉ AU S1 EUR 339 MLNS VERSUS EUR 128 MLNS IL Y A UN AN

* PRÉVISIONS ANNÉE FISCALE 2022: CROISSANCE INTERNE AUTOUR DU BAS DE LA FOURCHETTE DE +15% À +18%

* PRÉVISIONS ANNÉE FISCALE 2022: MARGE D’EXPLOITATION PROCHE DE 5%, À TAUX CONSTANTS

* N’A PAS D’ACTIVITÉS EN UKRAINE, A UNE PRÉSENCE MODESTE DE SERVICES SUR SITE EN RUSSIE (MOINS DE 1% DU CA)

* CESSIONS D'ACTIVITÉS ET DE GÉOGRAPHIES NON STRATÉGIQUES: LE GROUPE A RÉDUIT SA PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE MONDIALE À 55 PAYS À FIN FÉVRIER 2022

* NOUS SOMMES CONVAINCUS DE POUVOIR GÉRER LES PRESSIONS INFLATIONNISTES SUR LES MARGES DE L’ANNÉE - DG

* OBSERVE DES RÉSURGENCES LOCALES DE COVID, PLUSIEURS DÉMARRAGES DE CONTRATS EN RUSSIE QUI N'AURONT PAS LIEU ET LES TESTING CENTERS AU RU ONT FERMÉ PLUS TÔT QUE PRÉVU

Texte original sur Eikon nGNE52fStG Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA

(Bureau de Gdansk)

Résultats d'entreprise
Guerre en Ukraine

Valeurs associées

SODEXO
Euronext Paris 0.00%
© 2022 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.