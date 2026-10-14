La SNCF va inaugurer le 6 novembre son TGV de nouvelle génération sur la liaison Paris-Marseille

Un TGV M à la sortie de l'usine Alstom de Belfort, le 29 avril 2024 ( AFP / FREDERICK FLORIN )

Le voyage inaugural du TGV Inoui de nouvelle génération de la SNCF aura lieu vendredi 6 novembre sur la liaison ferroviaire Paris-Marseille, a annoncé mercredi soir la SNCF.

Après une succession de reports et de retards, la date de mise en service commercial de ce train à grande vitesse, connu jusqu'à présent sous le nom de TGV M à la SNCF et de TGV Avelia chez son constructeur Alstom, était très attendue depuis des mois.

Alors que les observateurs du ferroviaire bruissaient de rumeurs sur les réseaux sociaux depuis le début de la semaine sur la date du premier voyage commercial, la SNCF a envoyé une invitation dans les rédactions pour participer à ce voyage inaugural avec le PDG du groupe SNCF Jean Castex, le directeur général de SNCF Voyageurs, Jean-Aimé Mougenot, et la directrice de TGV-Intercités Karine Dussert-Sarthe.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot devrait également être à bord, selon l'invitation.

Depuis 2018, la SNCF a commandé au total quelque 160 TGV de nouvelle génération auprès d'Alstom, pour un montant total de quelque 4,6 milliards d'euros.

La mise en service du premier de ces trains à deux étages de nouvelle génération, qui devait initialement intervenir pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, a été décalée à 2025, puis à janvier 2026 en raison de tiraillements entre le constructeur et l'exploitant, puis à l'été et finalement à l'automne 2026 après une série de pré-roulages pour tester le système en grandeur réelle.

Avec ses deux étages, le train accueille 740 places par rame, soit plus de 1.400 passagers d'un coup lorsque les rames sont doublées, ce qui lui confère 20% de capacité de plus que son prédécesseur.

Le tout, en consommant 20% d'énergie en moins grâce à un "nez" plus aérodynamique pour une meilleure pénétration dans l'air, et en émettant 32% de CO2 en moins, selon la SNCF.

En 2018, SNCF Voyageurs avait annoncé une première commande de nouvelles 100 rames TGV M à Alstom, marquant le lancement du renouvellement de sa flotte de trains à grande vitesse.

En 2022, une commande de 15 rames supplémentaires est ajoutée, dans le cadre du projet de développement de la SNCF sur le marché domestique italien. En 2025, SNCF Voyageurs a complété ses commandes avec 30 rames pour Eurostar Group et les liaisons transmanche. Puis, enfin en janvier, le SNCF a ajouté 15 TGV M supplémentaires pour 600 millions d'euros, notamment pour les liaisons entre la France et la Belgique.