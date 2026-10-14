Amazon : des élus américains réclament une nouvelle étude environnementale pour ses livraisons par drones près de Boston

Plusieurs parlementaires démocrates américains demandent à la Federal Aviation Administration (FAA) de réaliser une nouvelle évaluation environnementale avant d'autoriser l'ouverture d'une plateforme de livraison par drones d'Amazon Prime Air à Westborough, à environ 48 kilomètres de Boston. Les élus invoquent les préoccupations des habitants concernant les nuisances sonores, la santé, la sécurité et la protection de la vie privée.

Les sénateurs Ed Markey et Elizabeth Warren, ainsi que les représentants Jim McGovern et Lori Trahan, ont adressé mercredi une lettre à l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, pour réclamer un examen spécifique des conséquences locales du projet. Cette initiative intervient alors que l'autorité américaine cherche à simplifier les procédures d'autorisation des livraisons commerciales par drones. En juillet, la FAA avait publié une évaluation environnementale générale permettant à certains opérateurs de déployer leurs flottes sans réaliser d'étude distincte pour chaque implantation. L'agence a indiqué qu'elle répondrait directement aux parlementaires, tandis qu'Amazon n'a pas immédiatement commenté leur démarche.

Cette politique fait déjà l'objet d'une contestation judiciaire engagée le 28 septembre par une coalition de 15 Etats américains et un comté du Texas. Les plaignants, parmi lesquels figurent la Californie, New York et le Massachusetts, estiment que la FAA n'a pas suffisamment évalué les conséquences environnementales d'une expansion des livraisons par drones. L'étude fédérale repose notamment sur un scénario de 1 150 livraisons quotidiennes depuis une plateforme unique, avec des vols effectués à moins de 400 pieds, soit environ 121 mètres d'altitude. Les autorités locales réclament une prise en compte plus précise des particularités de chaque site.

Des services commerciaux de livraison par drones fonctionnent déjà dans plusieurs Etats, notamment au Texas, en Californie, en Floride, en Arkansas et dans l'Utah, grâce à des dérogations accordées par la FAA. L'agence souhaite généraliser ces activités en allégeant les contraintes réglementaires, une évolution qui pourrait également bénéficier à l'agriculture, à l'industrie et au transport de médicaments. La demande des élus du Massachusetts souligne toutefois les tensions entre l'accélération du déploiement de ces technologies et la nécessité d'évaluer leurs effets sur l'environnement et les populations riveraines.