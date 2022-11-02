Sodexo vise une croissance interne du CA de +8 à +10% pour l'exercice 2023
information fournie par Reuters02/11/2022 à 07:48
2 novembre (Reuters) - Sodexo SA EXHO.PA :
* OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2023: +8 À +10% DE CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
* OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2023: UNE MARGE D’EXPLOITATION PROCHE DE 5,5% À TAUX CONSTANTS
* OBJECTIFS POUR LES EXERCICES 2024 ET 2025: +6 À +8% DE CROISSANCE INTERNE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
* OBJECTIFS POUR LES EXERCICES 2024 ET 2025: UNE MARGE D’EXPLOITATION SUPÉRIEURE À 6% EN 2025
* LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DES SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES DEVRAIENT REPRÉSENTER PRÈS DE 10% DU CA PAR AN DE 2022 À 2025
* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: POUR L’EXERCICE 2023, UNE CROISSANCE INTERNE ENTRE +12 ET +15%
* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: POUR L’EXERCICE 2023, UNE MARGE D’EXPLOITATION D’ENVIRON 30%
* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: POUR LES EXERCICES 2024 ET 2025, LE BAS DE LA FOURCHETTE D’UNE CROISSANCE INTERNE À DEUX CHIFFRES
* SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES: UNE MARGE D’EXPLOITATION SUPÉRIEURE À 30% POUR L'EXERCICE 2025
* OBJECTIF POUR LES INVESTISSEMENTS BRUTS DE PASSER DE 2,3% DU CA EN 2022 À 2,8% EN 2025
* VISE À ATTEINDRE 10 MILLIONS DE CONSOMMATEURS ACTIFS SUR LES ÉCOSYSTÈMES DIGITAUX DES SERVICES SUR SITES DU GROUPE D'ICI 2025
* OBJECTIF DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CARBONE DE -34% D'ICI 2025
* GASPILLAGE ALIMENTAIRE: S'ENGAGE À ÉTENDRE LE DÉPLOIEMENT DE SON PROGRAMME WASTEWATCH À 85% DE SES SITES DE RESTAURATION D’ICI 2025, CONTRE 46% AU COURS DE L’EXERCICE 2022
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Gdansk Newsroom)
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