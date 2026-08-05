 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sodexo renouvelle son contrat avec Deaconess Health System pour $23 mlns par an
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 16:04
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Sodexo SA EXHO.PA :

* SODEXO RENOUVELLE SON CONTRAT AVEC DEACONESS HEALTH SYSTEM

* ACCORD D'UNE VALEUR D'ENVIRON 23 MILLIONS DE DOLLARS PAR AN

Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SODEXO
56,7500 EUR Euronext Paris +0,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,42 -5,19%
CAC 40
8 669,3 +0,03%
2CRSI
27,6 +8,07%
VUSION
133 +4,72%
Pétrole Brent
79,38 +0,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank