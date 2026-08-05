Sodexo renouvelle son contrat avec Deaconess Health System pour $23 mlns par an

Sodexo SA EXHO.PA :
* SODEXO RENOUVELLE SON CONTRAT AVEC DEACONESS HEALTH SYSTEM
* ACCORD D'UNE VALEUR D'ENVIRON 23 MILLIONS DE DOLLARS PAR AN
Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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A la Bourse de Milan Ferrari s'affiche en hausse de 1,35%, à 352,80 euros, porté par le relèvement d'objectif de cours d'AlphaValue. Dans une note, le broker explique qu'après les solides résultats trimestriels du constructeur de voitures de luxe et le relèvement ... Lire la suite
Le corps d'une femme, emportée par les eaux mardi soir en Haute-Savoie lors du débordement soudain d'une rivière, a été retrouvé mercredi à l'issue de recherches menées par les gendarmes, a indiqué le parquet de Bonneville. Le procureur de Bonneville "confirme ... Lire la suite
Un virus de la famille des orthobunyavirus a été mis en évidence dans un temps record après une multiplication de cas de fièvre et de diarrhée chez les vaches en Suisse, en France et en Allemagne, mais "pas de panique", affirme le chercheur Jean-Luc Guérin. Le ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * La circulation de l'USDC augmente de 19 % au deuxième trimestre * Le volume des transactions ... Lire la suite
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