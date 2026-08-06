 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vanessa Paradis annonce sa séparation d'avec Samuel Benchetrit
information fournie par AFP 06/08/2026 à 17:24
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Vanessa Paradis lors de la cérémonie d'ouverture de la 16e édition du festival Lumière à Lyon, le 12 octobre 2024 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Vanessa Paradis lors de la cérémonie d'ouverture de la 16e édition du festival Lumière à Lyon, le 12 octobre 2024 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

La chanteuse et comédienne Vanessa Paradis a annoncé jeudi sa séparation d'avec le réalisateur et romancier Samuel Benchetrit après quasiment une décennie de vie commune.

"Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit annoncent d’un commun accord leur séparation dans le respect et l'affection qu’ils continuent de se porter", a annoncé son manager dans un court communiqué transmis à l'AFP.

Le couple s'était marié le 30 juin 2018 à Saint-Siméon (Seine-et-Marne).

Vanessa Paradis, 53 ans, a débuté très jeune, dans les années 1980, sa carrière de chanteuse avec le tube "Joe le taxi". Elle a connu le succès au cinéma avec la comédie romantique "L'Arnacoeur" en 2010.

Samuel Benchetrit, 53 ans, a notamment réalisé "J'ai toujours rêvé d'être un gangster" et "Asphalte", a monté plusieurs pièces de théâtre, comme "Lapin", et a écrit une dizaine de livres, dont "Reviens" et "La Nuit avec ma femme" en hommage à Marie Trintignant avec laquelle il a été marié.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 06 août 23:13

    complètement

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank