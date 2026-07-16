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Sodexo présente son nouveau plan stratégique, le titre est stable
information fournie par AOF 16/07/2026 à 10:13

(Zonebourse.com) - Sodexo présente aujourd'hui son nouveau plan stratégique à l'horizon 2030, baptisé " Shift & Grow 2030 ".

Jefferies estime que les prévisions pour l'exercice 2027 sont globalement conformes aux attentes, tandis que les objectifs pour l'exercice 2030 sont supérieurs au consensus.

Le groupe a présenté ses prévisions pour l'exercice 2027 : (1) croissance organique : objectif de 2 à 3% contre 2,2 % pour Jefferies et 2,6 % pour le consensus ; (2) marge d'EBIT ajustée : objectif de rentabilité similaire à celui de l'exercice 2026, entre 3,2 et 3,4% contre 3,4 % pour Jefferies ( 10 points de base sur un an) et 3,5% pour le consensus.

Selon l'analyste, cela suggère un potentiel de baisse d'environ 5% par rapport aux attentes actuelles des analystes, même s'il constate que les prévisions de croissance organique sont probablement meilleures que prévu et qu'une marge globalement stable était largement anticipée par le marché.

La direction a également annoncé les prévisions pour l'exercice 3030 : (1) Croissance organique : objectif supérieur à 5% contre 4,9 % selon Jefferies et 3,8 % selon le consensus, incluant plus de 3% de nouveaux contrats nets (supérieur à la moyenne historique et à environ -0,5% sur les neuf premiers mois de 2026) ; (2) Marge d'EBIT ajustée : objectif supérieur à 5% contre 4,9 % selon Jefferies et 4,6 % selon le consensus, supérieur au niveau de 4,7% enregistré en 2025.

L'analyste précise que ceci représente un potentiel de croissance à deux chiffres par rapport aux attentes du consensus.

Jefferies souligne également dans son étude que le plan d'accélération de la croissance repose sur trois piliers : (1) la relance du moteur de croissance ; (2) la simplification du modèle opérationnel ; (3) la revitalisation d'une culture de haute performance.

L'analyste note également que l'Amérique du Nord est la priorité absolue en matière de croissance, et ces ambitions seront soutenues par un important programme d'investissement, comprenant 100 MEUR de coûts opérationnels annualisés supplémentaires et environ 1 MdEUR d'investissements non récurrents dans les domaines de la technologie, des achats et de la transformation organisationnelle.

"Les exercices 2026 et 2027 sont des années de transition axées sur le rétablissement de la compétitivité, tandis que l'accélération de la croissance, l'amélioration des marges et du ROCE interviendront à partir de l'exercice 2028" indique le bureau d'analyse.

Oddo BHF estime de son côté que l'annonce du contrat avec Meta constitue une surprise positive et les mesures prévues par le plan "Shift & Grow" lui semblent judicieuses.

Dans l'ensemble, Oddo BHF anticipe une révision à la hausse des attentes du consensus pour la période 2027-2030 : "les révisions à la baisse à court terme (au début du plan) seront plus que compensées par un potentiel de progression significatif vers la fin de la période".

Oddo BHF apprécie toujours pour Sodexo : 1/ son profil défensif, avec 55% du chiffre d'affaires généré par des secteurs relativement peu sensibles à la conjoncture macroéconomique ; 2/ le potentiel important d'amélioration opérationnelle ; et 3/ la valorisation à 12,4 fois l'EV/EBIT estimé pour 2027, soit une décote de 20% par rapport à Compass (contre une décote historique moyenne de 15%), reflétant l'écart de performance opérationnelle et d'historique de résultats.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/07/2026 à 10:13:00.

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