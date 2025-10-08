Sodexo nomme Thierry Delaporte en tant que Directeur Général et adopte une gouvernance dissociée

Issy-les-Moulineaux, le 8 octobre 2025

Le Conseil d’Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe, sur recommandation du Comité des Nominations, et après un processus de sélection rigoureux, mené en coordination avec la famille Bellon. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025.

Ce changement de gouvernance vient renforcer le leadership de Sodexo pour une nouvelle étape de son développement, suite aux quatre années de mandat de Sophie Bellon en tant que Directrice Générale.

Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil d’Administration sera dissociée de celle de Directeur Général. Sophie Bellon exercera la fonction de Présidente non-executive du Conseil d’Administration pour la durée de son mandat d’Administratrice et assurera la transition avec Thierry Delaporte.

Conformément aux meilleures pratiques de gouvernance, le Conseil d’Administration a décidé de maintenir le rôle d’Administrateur Référent. Gilles Pélisson, Président du Comité des Nominations, succèdera à Luc Messier en tant qu’Administrateur Référent indépendant, à compter du 10 novembre 2025.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale de Sodexo : « Au cours des dernières années, nous avons mené avec succès d’importants changements structurels. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux équipes de Sodexo pour leur engagement et leur travail. Nous sommes aujourd’hui prêts à ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire de croissance de l’entreprise. Dans cette optique, nous avons initié, il y a quelques temps déjà, une réflexion sur la gouvernance et le processus de succession pour le poste de Directeur Général. J’ai, avec le Conseil d’Administration et ma famille, toute confiance dans le leadership de Thierry Delaporte. Il disposera de tous les moyens nécessaires pour conduire la prochaine phase du développement de Sodexo. Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier Luc Messier pour son rôle important en tant qu'Administrateur Référent indépendant. »

Gilles Pélisson, Administrateur indépendant, Président du Comité des Nominations : « La nomination de Thierry Delaporte est le fruit d’un processus collaboratif et structuré. Thierry Delaporte s’est révélé être le meilleur choix pour accompagner la croissance future de Sodexo. Il possède une solide expérience à l’international, dans la conduite d’activités à forte intensité de main d’oeuvre, une connaissance approfondie du marché américain, un bilan solide attestant de sa capacité à générer une croissance forte et rentable, et un alignement fort avec les valeurs de Sodexo. Nous souhaitons également remercier chaleureusement Sophie Bellon pour les actions décisives qu’elle a menées ces dernières années. »

François-Xavier Bellon, Président du Directoire de Bellon SA : « La dissociation de la gouvernance constitue une nouvelle avancée. Nous sommes heureux d’accueillir Thierry Delaporte en tant que nouveau Directeur Général. Thierry Delaporte possède toutes les compétences et l’expérience nécessaires pour faire franchir une nouvelle étape à Sodexo. Il pourra compter sur le soutien de Bellon SA pour élaborer et mener à bien un plan ambitieux qu’il définira. Notre ambition commune sera d’accélérer la croissance, d’améliorer la marge opérationnelle et de renforcer nos parts de marché. La famille Bellon remercie Sophie pour les décisions structurelles courageuses qu’elle a prises en tant que Directrice Générale. »

Thierry Delaporte : « Je suis ravi de devenir le prochain Directeur Général de Sodexo, un leader mondial de la restauration et des services, symbole de réussite entrepreneuriale que j’ai toujours admirée. Je remercie le Conseil d’Administration, la famille Bellon et Sophie Bellon pour leur confiance. J’aborde cette nouvelle opportunité avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie, et je suis impatient de rencontrer les équipes de Sodexo, ses clients et ses partenaires. »

Une conférence téléphonique destinée aux analystes et aux investisseurs se tiendra à 8h30 (heure de Paris) le 9 octobre 2025. Le webcast sera également disponible sur www.sodexo.com.





A propos de Thierry Delaporte

Avec une longue carrière menée à l’international, en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique, Thierry Delaporte est un dirigeant expérimenté, doté d’une expertise en finance, en transformation opérationnelle et en ventes, notamment dans des environnements de services BtoB.

Il débute sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre Capgemini en 1995, où il occupe des fonctions de Directeur Financier en Europe, en Asie, en Australie-Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il y développe de solides compétences en gestion financière et en amélioration de la performance opérationnelle.

À partir de 2009, il occupe successivement plusieurs postes opérationnels chez Capgemini aux États-Unis — notamment celui de Directeur Général du département Global Outsourcing et de Directeur Général Monde des Services Financiers, poste pour lequel il supervise l’intégration d’iGate, illustrant son expertise en matière de fusions-acquisitions et d’intégration post-fusion.

En 2016, Thierry Delaporte rejoint l’équipe de direction de Capgemini et exerce les fonctions de Directeur des Opérations Monde, puis de Directeur Général Délégué entre 2018 et 2020.

En 2020, il est nommé Directeur Général de Wipro Ltd., l’un des leaders mondiaux des services informatiques. Pendant quatre ans, il pilote le repositionnement stratégique de l’entreprise, transformant son modèle opérationnel, sa structure organisationnelle et son approche marché, conduisant à une forte accélération de la croissance et à une amélioration de la profitabilité.

Engagé sur les enjeux d’impact social, Thierry Delaporte a co-fondé Life Project 4 Youth (LP4Y), une organisation dédiée à l’inclusion des jeunes.

Il siège au Conseil d’Administration de Saint-Gobain.

Diplômé de Sciences Po Paris et en droit. Il est marié et père de 4 enfants.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

23,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2024

423 000 employés (au 31 août 2024)

1 er employeur privé basé en France dans le

monde 45 pays (au 31 août 2024)

80 millions de consommateurs servis chaque jour

7,7 milliards d'euros de capitalisation boursière

(au 30 juin 2025)

Contacts

Media Relations Investisseurs Mathieu Scaravetti

Tel: + 33 6 28 62 21 91

Mathieu.scaravetti@sodexo.com Juliette Klein

Tel: +33 1 57 75 80 27

Juliette.klein@sodexo.com

Pièce jointe