Sodexo-Le CA annuel dépasse les attentes, soutenu par les hausses de prix

Sodexo EXHO.PA a publié vendredi un chiffre d'affaires annuel plus important que prévu, mais en léger recul de 0,5% sur un an en publié, le groupe de restauration collective citant notamment des hausses de prix d’environ 2,4%.

Le chiffre d'affaires de l'exercice achevé en août s'est élevé à 23,96 milliards d'euros, en hausse de 2,0% sur un an en organique, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 23,78 milliards et une croissance organique de 1,5%, selon un consensus compilé par l'entreprise.

Sodexo a par ailleurs confirmé ses perspectives pour l'exercice 2027, dont une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 3%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)