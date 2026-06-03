Sodexo : efface la résistance des 48E, 'gap' des 54,6E en ligne de mire

Sodexo efface la résistance des 48E des 20 février puis 18 et 19 mai : le titre s'ouvre grande la route des 50,8E (plancher du 27/08/2025) puis des 54,6E, soit le "gap" resté béant depuis le 20 octobre 2025.

L'objectif suivant sera le retracement du zénith des 56,15E du 22 octobre 2025.