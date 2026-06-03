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Sodexo : efface la résistance des 48E, 'gap' des 54,6E en ligne de mire
information fournie par Zonebourse•03/06/2026 à 15:20
Sodexo
efface la résistance des 48E des 20 février puis 18 et 19 mai : le titre s'ouvre grande la route des 50,8E (plancher du 27/08/2025) puis des 54,6E, soit le "gap" resté béant depuis le 20 octobre 2025.
L'objectif suivant sera le retracement du zénith des 56,15E du 22 octobre 2025.
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La Bourse de New York a ouvert en recul mercredi, reprenant son souffle après avoir volé de records en records lors des dernières semaines, en pleine remontée des prix du pétrole et des taux obligataires. Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,17%, l'indice ...
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information fournie par Sycomore AM•03.06.2026•15:37•
Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.
information fournie par Boursorama avec Media Services•03.06.2026•15:33•
Dans un rapport consacré à la fiscalité de l'énergie, le Conseil des prélèvements obligatoires bat en brèche les appels à recourir à l'outil fiscal pour contenir les fluctuations des prix. "A court terme, ne pas utiliser l'outil fiscal pour compenser l'augmentation ...
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par Juveria Tabassum, Neil J Kanatt et Akriti Shah Alors que la guerre en Iran entre dans son quatrième mois, les enseignes de distribution américaines, qui ont jusqu'à présent misé sur la résilience des consommateurs, pourraient voir leur marge de manoeuvre ...
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