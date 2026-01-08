Sodexo : Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2026 conforme aux prévisions

Issy-les-Moulineaux, le 8 janvier 2026 (7h00)

Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY)

Croissance interne du chiffre d’affaires de +1,8%

Perspectives pour l'exercice 2026 inchangées : Croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +1,5% et +2,5% Marge d'exploitation attendue légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025



CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1 ER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2026

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T1 2026 T1 2025 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Amérique du Nord 2 896 3 099 -1,5% +0,7% -5,8% -6,5% Europe 2 253 2 221 +2,4% +0,1% -1,1% +1,4% Reste du Monde 1 111 1 083 +10,2% -2,4% -5,3% +2,5% TOTAL 6 260 6 403 +1,8% —% -4,0% -2,2%

Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

“Depuis que j'ai rejoint Sodexo en novembre, je passe la majeure partie de mon temps sur le terrain, à l'écoute de nos équipes et de nos clients, pour approfondir ma compréhension des enjeux de notre activité. Mes premiers constats sont clairs : Sodexo possède de solides atouts, des collaborateurs talentueux et un réel potentiel de croissance.

Pour saisir pleinement les opportunités qui s'offrent à nous, nous allons renforcer notre orientation client pour accélérer la croissance, investir dans nos équipes et améliorer notre efficacité opérationnelle. Ce sont mes priorités et les premières actions sont déjà en cours. Nous avons un travail important à accomplir pour améliorer notre exécution et renforcer davantage notre modèle opérationnel.

Je partagerai mes premières analyses sur l’activité lors des résultats semestriels, avant de présenter une évaluation complète et un plan avant la pause estivale. D'ici là, nous restons concentrés sur nos priorités, confiants dans nos capacités à libérer tout le potentiel de Sodexo.”

Faits marquants de la période

Chiffre d’affaires – Le chiffre d’affaires consolidé du 1 er trimestre de l’exercice 2026 s'élève à 6,3 milliards d’euros , reflétant une croissance interne du chiffre d'affaires de +1,8%, un effet de change négatif de -4,0%, principalement dû à la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro, et un effet négligeable des acquisitions et cessions.

Le du 1 trimestre de l’exercice 2026 s'élève à , reflétant une croissance interne du chiffre d'affaires de +1,8%, un effet de change négatif de -4,0%, principalement dû à la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro, et un effet négligeable des acquisitions et cessions. Par zone géographique : L'Amérique du Nord affiche une croissance interne de -1,5% . Elle est impactée principalement par des pertes de contrats passées en Éducation et en Entreprises & Administrations, ainsi que par une base de comparaison élevée pour Sodexo Live! en raison d'un niveau d'activité événementielle exceptionnel l'année dernière. Ces éléments sont partiellement compensés par la contribution positive des nouveaux contrats en Santé ouverts ces derniers mois. En Europe, la croissance interne est en hausse de +2,4% , soutenue par de nouveaux contrats en Entreprises & Administrations et en Santé, compensant ainsi la base de comparaison élevée de l'année précédente pour Sodexo Live! lié aux Jeux paralympiques ainsi que des sorties de contrats en Éducation. Dans le Reste du Monde, la croissance interne s’élève à +10,2% , portée par de solides performances en Australie, en Inde, au Brésil et au Chili, soutenues à la fois par de nouveaux contrats et par la bonne dynamique des contrats existants dans des marchés particulièrement porteurs.

: Priorités opérationnelles – Comme annoncé précédemment, nous restons concentrés sur des priorités claires à court terme. Les investissements prévus dans la technologie, les ventes, la gestion des approvisionnements, les Centres de Services Partagés et des initiatives ciblées en Éducation aux États-Unis, progressent et sont destinés à soutenir les performances à moyen terme.

Comme annoncé précédemment, nous restons concentrés sur des priorités claires à court terme. Les investissements prévus dans la technologie, les ventes, la gestion des approvisionnements, les Centres de Services Partagés et des initiatives ciblées en Éducation aux États-Unis, progressent et sont destinés à soutenir les performances à moyen terme. Évolutions managériales – Thierry Delaporte, Directeur Général du Groupe, a pris en direct la supervision de l'Amérique du Nord afin d'y renforcer l'exécution et d'accélérer la performance.

Thierry Delaporte, Directeur Général du Groupe, a pris en direct la supervision de l'Amérique du Nord afin d'y renforcer l'exécution et d'accélérer la performance. M&A – L'acquisition, précédemment annoncée, de Grupo Mediterránea , devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires usuelles.

L'acquisition, précédemment annoncée, de Grupo Mediterránea , devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires usuelles. Durabilité – Sodexo est reconnu au sein de la prestigieuse Liste A du CDP, obtenant la meilleure notation en matière de performance climatique. Cette distinction témoigne du leadership de Sodexo en matière de durabilité environnementale, de son engagement en faveur d’une information transparente à destination de ses parties prenantes, et de sa capacité à accompagner les clients dans leurs propres trajectoires climatiques.





Perspectives

Perspectives pour l'exercice 2026 inchangées :

Une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre +1,5% et +2,5%, reflétant une contribution d’au moins +2% liée à la hausse des prix, une contribution neutre à modérée à la fois des volumes comparables et du développement commercial net, ainsi qu'une reclassification comptable liée au renouvellement d'un contrat significatif ;

reflétant une contribution d’au moins +2% liée à la hausse des prix, une contribution neutre à modérée à la fois des volumes comparables et du développement commercial net, ainsi qu'une reclassification comptable liée au renouvellement d'un contrat significatif ; Une marge d'exploitation attendue légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025, traduisant le mix de la croissance du chiffre d'affaires ainsi que les investissements ciblés destinés à renforcer les fondations du Groupe pour une croissance rentable.

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française) / 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d’affaires du 1 er trimestre de l’exercice 2026.

Pour se connecter, composer :

Depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004 ;

Depuis la France : +33 1 70 91 87 04 ;

Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796.

Code d'accès : 07 26 13

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et « Investisseurs - Résultats financiers ».

Calendrier financier

Résultats du 1 er semestre de l’exercice 2026 10 avril 2026 Chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l’exercice 2026 2 juillet 2026 Résultats de l’exercice 2026 23 octobre 2026

Ces dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être. Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

• 24,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2025 • 43 pays (au 31 août 2025) • 426 000 employés au 31 août 2025 • 80 millions de consommateurs chaque jour • #2 employeur privé basé en France dans le monde • 6,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 7 janvier 2026)

1 er trimestre de l’exercice 2026 - Annexes

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2026 T1 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 659 735 -7,6% Sodexo Live! 407 421 +2,6% Santé & Séniors 857 872 +4,4% Éducation 973 1 071 -3,6% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 2 896 3 099 -1,5%

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2026 T1 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 231 1 209 +2,8% Sodexo Live! 170 180 -2,6% Santé & Séniors 514 491 +5,4% Éducation 338 341 -0,9% TOTAL EUROPE 2 253 2 221 +2,4%

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2026 T1 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 954 934 +9,6% Sodexo Live! 14 12 +18,0% Santé & Séniors 89 84 +17,7% Éducation 54 53 +7,2% TOTAL RESTE DU MONDE 1 111 1 083 +10,2%

EFFETS DE CHANGE

1€= TAUX MOYEN

T1 2026 TAUX MOYEN

T1 2025 TAUX MOYEN

T1 2026 VS. T1 2025 TAUX DE CLÔTURE AU 30/11/2025 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2025 TAUX DE CLÔTURE

30/11/2025 VS. 31/08/2025 Dollar US 1,164 1,097 -5,7 % 1,157 1,166 +0,8 % Livre sterling 0,875 0,837 -4,4 % 0,875 0,867 -1,0 % Real brésilien 6,237 6,213 -0,4 % 6,175 6,325 +2,4 %

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

L’impact de change négatif de -4,0% pour le premier trimestre de l’exercice 2026 s'explique principalement par la dépréciation continue du dollar américain par rapport à l'euro. Cet effet a été accentué par l'affaiblissement de la livre sterling, du dollar australien et de la roupie indienne.

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

SITUATION FINANCIÈRE

Hormis les mouvements saisonniers du besoin en fonds de roulement, la situation financière du Groupe au 30 novembre 2025 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2025 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 octobre 2025.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 octobre 2025 n’ont pas connu d’évolution significative.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Pour la Turquie, bien qu'en hyperinflation, les taux de change moyens de l'exercice précédent sont utilisés en raison de l'absence de matérialité.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Marge d'exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d'exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation, divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2026 au taux de l’exercice 2025, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

