Sodexo : bénéfice divisé par deux en 2025-2026 mais résultats annuels meilleurs qu'attendu

Le groupe français de restauration collective et de services Sodexo clôt son exercice 2025-2026, qualifié d'année de "transition", sur un bénéfice net divisé par deux mais avec une croissance interne du chiffre d'affaires supérieure aux objectifs.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le bénéfice net de Sodexo s'établit à 304 millions d'euros pour son exercice décalé 2025-2026, divisé par deux (-56,3 %) comparé au précédent, selon un communiqué de presse du groupe.

Le chiffre d'affaires est de 24 milliards d'euros, en baisse de 0,5 % par rapport à l'année précédente.

Les analystes interrogés par Factset tablaient sur un chiffre d'affaires de 23,8 milliards d'euros et un résultat net de 290 millions d'euros.

Hors effets de change et hors acquisitions, la croissance interne, indicateur retenu par le groupe pour ses objectifs, ressort à 2 % alors que le groupe s'attendait à une croissance entre 1,2 % et 1,5 %, grâce notamment à "un niveau d'activité supérieur aux attentes au quatrième trimestre", selon Sodexo.

Les résultats sont dans la fourchette haute des prévisions concernant la marge d'exploitation, qui ressort à 3,4 %.

Pour Sodexo, 2026 était une année de "transition", marquée par plusieurs investissements qui allaient impacter sa rentabilité, avait précédemment prévenu la direction.

"L'exercice 2026 a été une année de refondation et de passage à l'action. Nous avons terminé l'exercice avec une croissance interne supérieure aux attentes, soutenue par une demande résiliente et une attention constante portée à l'exécution. C'est encourageant. Toutefois, notre performance globale reste en deçà du plein potentiel du Groupe", explique dans le communiqué Thierry Delaporte, directeur général du groupe arrivé fin 2025.

Pour 2027, le groupe prévoit une croissance interne du chiffre d'affaires "comprise entre +2 % et +3 %" et "une marge d'exploitation globalement en ligne avec les 3,4% atteints sur l'exercice 2026".

Et à partir de l'exercice 2028, une "phase d'accélération, avec des bénéfices progressifs issus" des "investissements visant à renforcer les capacités et à restaurer la compétitivité".