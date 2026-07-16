Sodexo annonce avoir été choisi pour assurer la restauration sur les sites de Meta dans le monde

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a annoncé jeudi avoir été choisi pour assurer les services de restauration sur l'ensemble des sites de Meta à travers le monde.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Ce contrat couvre "plus de 130 sites dans plus de 30 pays" et englobe des sièges sociaux, des campus, des datas centers (centres de données), des centres de conférence etc., a précisé le groupe dans un communiqué.

C'est "l'un des plus importants contrats remportés par Sodexo à ce jour" et il "a été attribué à l'issue d'un appel d'offres mondial particulièrement concurrentiel", selon le groupe de restauration collective.

Meta est pour Sodexo "un nouveau client", a indiqué Thierry Delaporte, le directeur général du groupe, lors d'un point presse, consacré à la présentation d'un plan d'accélération de la croissance à horizon 2030.

Ce plan vise à "accélérer la croissance et rétablir la compétitivité" du groupe, pour atteindre "une croissance interne du chiffre d'affaires supérieure à 5% et une marge d'exploitation supérieure à 5% d'ici l'exercice 2030".

Ce plan se déroulera en deux temps: les exercices 2026 et 2027 "orientés vers le rétablissement de la compétitivité", avant "une accélération de la croissance, un renforcement des marges et une amélioration du retour sur investissement" en 2028, détaille Sodexo dans un communiqué.