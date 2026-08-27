Socure, valorisée à 5,2 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds, rachète Fravity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (ajoute des précisions tout au long du texte)

La start-up spécialisée dans la vérification d’identité Socure a levé 156 millions de dollars lors d’un tour de table de série E prolongé qui a valorisé l’entreprise à 5,2 milliards de dollars, a déclaré jeudi à Reuters Colton Pond, directeur marketing de la société.

Cette extension intervient près de cinq ans après que l’entreprise a levé 450 millions de dollars dans le cadre de son tour de table de série E, avec une valorisation de 4,5 milliards de dollars.

Ce dernier investissement comprenait un financement primaire et une offre publique d'achat secondaire destinée aux salariés. Il a été mené par Summit Partners, avec la participation de Goldman Sachs Alternatives, Wells Fargo, DocuSign et d'autres investisseurs.

Socure , dont le siège se trouve à Incline Village, dans le Nevada, a également annoncé l’acquisition de Fravity, une plateforme opérationnelle « agentic » qui automatise les tâches liées à la fraude, aux risques et à la conformité. Les conditions financières de cette acquisition n’ont pas été divulguées.

Les deux entreprises comptent déjà plusieurs clients professionnels communs, tandis que leurs équipes fondatrices collaborent au sein de différentes entreprises depuis plus d’une décennie.

La technologie de Fravity sera intégrée à la plateforme RiskOS de Socure et proposée sous le nom de « RiskOS Agents », apportant ainsi une automatisation basée sur l’IA à sa plateforme de lutte contre la fraude et de conformité.

Cette acquisition intervient alors que des modèles d'IA de plus en plus performants créent de nouveaux risques en matière de cybersécurité, tout en étant déployés pour détecter et lutter contre la fraude.

Anthropic a déclaré en juillet que certains de ses modèles « Claude » avaient accédé sans autorisation aux systèmes de trois entreprises lors de tests de cybersécurité, soulignant les risques potentiels si une telle technologie venait à être détournée par des acteurs malveillants.

« L’identité constitue le premier rempart de la confiance dans une économie pilotée par l’IA, et ce dans pratiquement tous les cas d’utilisation », a déclaré Andy Collins, directeur général chez Summit Partners.

Socure compte plus de 3 000 clients dans plus de 190 pays, dans des secteurs tels que les services financiers, l’administration publique, les jeux vidéo, la santé, les télécommunications et le commerce électronique.