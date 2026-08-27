Socure obtient un investissement avec une valorisation de 5,2 milliards de dollars et rachète Fravity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans la vérification d’identité Socure a annoncé jeudi avoir levé un investissement stratégique destiné à soutenir sa croissance, qui valorise l’entreprise à 5,2 milliards de dollars, et avoir acquis la plateforme d’opérations d’agentisation Fravity.

Cet investissement intervient alors que les entreprises recherchent des outils avancés pour lutter contre des fraudes de plus en plus sophistiquées et automatiser les tâches de conformité qui sont encore en grande partie effectuées manuellement.

Voici quelques détails:

* Cet investissement, qui comprenait un financement primaire et une offre publique d'achat secondaire destinée aux salariés, a été mené par Summit Partners avec la participation de Goldman Sachs Alternatives, Wells Fargo, DocuSign et d'autres investisseurs.

* “L’identité constitue le premier rempart de confiance dans une économie pilotée par l’IA, et ce dans pratiquement tous les cas d’utilisation”, a déclaré Andy Collins, directeur général chez Summit Partners

* Socure n’a pas divulgué le montant levé ni les conditions financières de l’acquisition de Fravity.

* Fravity est une plateforme basée sur l’IA qui automatise les opérations liées à la fraude, aux risques et à la conformité.

* Les deux entreprises partagent plusieurs clients professionnels et leurs équipes fondatrices travaillent ensemble depuis plus d’une décennie, a précisé Socure.

* Fondée en 2012, Socure compte plus de 3 000 clients répartis dans plus de 190 pays, dans les secteurs des services financiers, des administrations publiques, des jeux d’argent, de la santé, des télécommunications et du commerce électronique.

* Socure prévoit d’intégrer la technologie de Fravity à sa plateforme RiskOS, permettant ainsi à ses clients d’utiliser des agents IA pour examiner les alertes et gérer les cas de fraude et de conformité.