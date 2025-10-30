 Aller au contenu principal
CAC 40
8 157,71
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Société Générale, Rémy Cointreau, Schneider Electric...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 30/10/2025 à 09:31

(AOF) - Axa

L'assureur livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Crédit Agricole

Le groupe bancaire a publié ses résultats du troisième trimestre.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eramet

Le groupe minier précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Imerys

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie communiquera ses résultats du troisième trimestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Pluxee

Pluxee a réduit sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année prochaine. L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo dit anticiper une croissance organique comprise entre 8-10% en 2026, contre une prévision précédente de 10-12% annoncée en janvier 2024. La prévision de progression de la marge d'Ebitda récurrent est cependant revue à la hausse et attendue à +100 points de base à taux de change constants en 2026, contre +75 points de base initialement.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau annonce avoir réduit ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel après avoir publié une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires de 11% à 268,8 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, contre 316,7 millions d'euros un an plus tôt et un consensus de 273,3 millions. Le groupe anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0 et 4% contre 4 à 6% précédemment.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Schneider Electric

Schneider Electric a fait état d'une hausse organique de 9% de son chiffre d'affaires, à 9,72 milliards d'euros, au titre du troisième trimestre tout en réitérant ses prévisions annuelles. Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation a ainsi dépassé la croissance organique de 8,4% fixée par le consensus. Toutes les régions se sont distinguées avec une mention spéciale pour l'Amérique du Nord, en amélioration de 14,5%.

Société Générale

Société Générale a fait état jeudi d'un bond de 11,3% de son bénéfice net part du groupe trimestriel, dépassant les attentes, pour atteindre 1,52 milliard d'euros, dépassant de plus de 200 millions le chiffre attendu par les analystes. Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net du groupe a bondi de 45 % à 4,6 milliards d'euros. Pour sa part, le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a reculé de 2,7% sur un an, à 6,66 milliards d'euros, mais ressort au-dessus des attentes.

Stellantis

Stellantis a fait état d'une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 37,2 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a été soutenu notamment par une amélioration de ses ventes en Amérique du Nord. À la fin du troisième trimestre, 6 des 10 nouveaux véhicules prévus pour 2025 ont été lancés avec succès, souligne Stellantis, dans un communiqué.

TF1

Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats du troisième trimestre.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier signalera ses résultats du troisième trimestre.

Viridien

L'ex-CGG diffusera ses résultats du troisième trimestre.

Wavestone

Le cabinet de conseil en transformation des entreprises indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

AXA
38,9900 EUR Euronext Paris -0,61%
CREDIT AGRICOLE SA
15,7700 EUR Euronext Paris -3,04%
ELIS
24,4600 EUR Euronext Paris -0,57%
ERAMET
59,2500 EUR Euronext Paris -1,00%
GROUPE LDLC
12,9500 EUR Euronext Paris +1,17%
IMERYS
21,0000 EUR Euronext Paris -0,85%
PLUXEE
17,4100 EUR Euronext Paris +1,52%
REMY COINTREAU
43,5000 EUR Euronext Paris -7,33%
SAINT-GOBAIN
87,4000 EUR Euronext Paris -0,73%
SCHNEIDER ELECTRIC
248,7000 EUR Euronext Paris -3,38%
SOCIETE GENERALE
53,4000 EUR Euronext Paris -2,84%
STELLANTIS
9,2160 EUR Euronext Paris -5,00%
TF1
8,2750 EUR Euronext Paris -0,54%
TOTALENERGIES
52,8500 EUR Euronext Paris -2,38%
VIRIDIEN
74,9000 EUR Euronext Paris +0,13%
WAVESTONE
49,4500 EUR Euronext Paris +0,92%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF)

information fournie par AOF 30/10/2025 à 09:31

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA.

Ainsi, en dépit des liens capitalistiques liant BOURSORAMA à la société émettrice des instruments financiers mentionnés dans cette analyse, le lecteur est informé que Boursorama ne constate aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées.

0 commentaire

