Société Générale, Rémy Cointreau, Schneider Electric...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Axa

L'assureur livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Crédit Agricole

Le groupe bancaire a publié ses résultats du troisième trimestre.

Elis

Le groupe de blanchisserie industrielle livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Eramet

Le groupe minier précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Imerys

Le groupe dédié aux spécialités minérales pour l'industrie communiquera ses résultats du troisième trimestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Pluxee

Pluxee a réduit sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année prochaine. L'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo dit anticiper une croissance organique comprise entre 8-10% en 2026, contre une prévision précédente de 10-12% annoncée en janvier 2024. La prévision de progression de la marge d'Ebitda récurrent est cependant revue à la hausse et attendue à +100 points de base à taux de change constants en 2026, contre +75 points de base initialement.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau annonce avoir réduit ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel après avoir publié une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires de 11% à 268,8 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, contre 316,7 millions d'euros un an plus tôt et un consensus de 273,3 millions. Le groupe anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0 et 4% contre 4 à 6% précédemment.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction signalera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Schneider Electric

Schneider Electric a fait état d'une hausse organique de 9% de son chiffre d'affaires, à 9,72 milliards d'euros, au titre du troisième trimestre tout en réitérant ses prévisions annuelles. Le spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et de l'automatisation a ainsi dépassé la croissance organique de 8,4% fixée par le consensus. Toutes les régions se sont distinguées avec une mention spéciale pour l'Amérique du Nord, en amélioration de 14,5%.

Société Générale

Société Générale a fait état jeudi d'un bond de 11,3% de son bénéfice net part du groupe trimestriel, dépassant les attentes, pour atteindre 1,52 milliard d'euros, dépassant de plus de 200 millions le chiffre attendu par les analystes. Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net du groupe a bondi de 45 % à 4,6 milliards d'euros. Pour sa part, le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, a reculé de 2,7% sur un an, à 6,66 milliards d'euros, mais ressort au-dessus des attentes.

Stellantis

Stellantis a fait état d'une hausse de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 37,2 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a été soutenu notamment par une amélioration de ses ventes en Amérique du Nord. À la fin du troisième trimestre, 6 des 10 nouveaux véhicules prévus pour 2025 ont été lancés avec succès, souligne Stellantis, dans un communiqué.

TF1

Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats du troisième trimestre.

TotalEnergies

Le groupe pétrolier signalera ses résultats du troisième trimestre.

Viridien

L'ex-CGG diffusera ses résultats du troisième trimestre.

Wavestone

Le cabinet de conseil en transformation des entreprises indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.