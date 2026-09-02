Société Générale plombée par une dégradation chez Goldman Sachs

Société Générale recule de 1,8% à 72 EUR et essuie ainsi l'une des plus fortes baisses du CAC 40 ce mercredi, plombée par une dégradation de recommandation de la part de Goldman Sachs à l'approche de la journée investisseurs, une dégradation qui éclipse d'ailleurs un relèvement d'objectif de cours chez Morgan Stanley.

Goldman Sachs dégrade sa recommandation sur Société Générale d'"achat" à "neutre", avec un nouvel objectif de cours à 12 mois réduit de 90,75 EUR à 80,50 EUR, une nouvelle cible qui implique un potentiel de hausse de 11% par rapport au dernier cours de clôture.

La banque d'affaires américaine justifie sa décision par la forte revalorisation de l'action ces dernières années (rendement total d'environ 250% sur deux ans) et par des prévisions de résultats à moyen terme désormais inférieures au consensus.

"Depuis son intégration à notre liste de valeurs recommandées (Buy List) le 4 décembre 2025, le titre a progressé de 16%, contre une hausse de 13% pour l'indice FTSE World Europe sur la même période", rappelle d'ailleurs Goldman Sachs.

Des prévisions mitigées à l'approche de la journée investisseurs

A l'approche de la journée investisseurs du 21 septembre, Goldman Sachs indique s'attendre à ce que Société Générale confirme sa stratégie actuelle : une croissance maîtrisée des actifs pondérés par le risque (RWA), une gestion rigoureuse des coûts, une amélioration constante de la rentabilité et un engagement continu à reverser le capital excédentaire aux actionnaires.

"La croissance devrait rester modeste, avec des revenus progressant légèrement plus vite que les RWA, soutenus par l'amélioration de la marge nette d'intérêt et des commissions de la banque de détail plutôt que par une expansion significative du bilan", estime-t-il.

S'il prévoit des revenus légèrement supérieurs au consensus pour 2029 (année cible pour les nouveaux objectifs du groupe), l'établissement new-yorkais se dit plus prudent quant à la rentabilité, estimant notamment que les investissements dans les activités Global Markets pourraient peser sur le levier opérationnel.

En conséquence, la banque américaine n'anticipe pour 2029 qu'un résultat net de 7,3 MdsEUR, un niveau inférieur d'environ 5% au consensus (7,6 MdsEUR), avec une prévision de ROTE (selon la définition de Société Générale) de 13,6%.

Goldman Sachs pointe toutefois une perspective de retour de capital toujours attrayante, avec des distributions ordinaires représentant environ 50% du résultat, complétées par des rachats d'actions supplémentaires pour gérer l'excédent de capital. Il anticipe ainsi un total de distributions annuelles compris entre 5,7 et 5,9 MdsEUR sur la période 2027-2029.

Morgan Stanley relève son objectif de cours

Cette dégradation de recommandation chez Goldman Sachs fait passer au second plan un relèvement d'objectif de cours de la part de Morgan Stanley, dans le cadre d'une note plus large sur les banques européennes.

Morgan Stanley réaffirme en effet sa recommandation "surpondérer" sur Société Générale, avec un objectif de cours rehaussé de 89 à 94 EUR, dans le sillage d'estimations de BPA relevées de 1,3% pour 2027 et de 2,5% pour 2028.

L'établissement américain affiche de fait une préférence pour Société Générale par rapport à BNP Paribas et à Crédit Agricole, sur lesquels il maintient ses recommandations "pondération de marché", avec des objectifs de cours relevés respectivement de 120 à 129 EUR et de 20 à 21 EUR.