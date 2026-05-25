SYNTHESE
Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne orientation du titre. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 61.85 EUR, puis à 58.6 EUR et la résistance est à 74.86 EUR, puis à 78.11 EUR.
|Dernier cours :
|68.8
|Support :
|61.85 / 58.6
|Resistance :
|74.86 / 78.11
|Opinion court terme :
|neutre
|Opinion moyen terme :
|positive
SOCIETE GENERALE : Peu de risque à moyen terme
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