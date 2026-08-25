SYNTHESE
Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement bas. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 78.23 EUR. Le premier support est à 68.65 EUR, puis à 65.59 EUR et la résistance est à 80.87 EUR, puis à 83.93 EUR.
|Dernier cours :
|75.64
|Support :
|68.65 / 65.59
|Resistance :
|80.87 / 83.93
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|neutre
SOCIETE GENERALE : La tendance baissière peut reprendre
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