Société générale-L'exposition du groupe à la Russie limitée à 1,7%
information fournie par Reuters03/03/2022 à 08:12
3 mars (Reuters) - Société générale SOGN.PA a déclaré jeudi dans un communiqué :
* SOCGEN INDIQUE QUE SON EXPOSITION À LA RUSSIE EST LIMITÉE À 1,7% DE L’EXPOSITION TOTALE DU GROUPE, SOIT 18,6 MILLIARDS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021, DONT 15,4 MILLIARDS (SOIT 83 %) COMPTABILISÉS DANS SA FILIALE ROSBANK
* "LE GROUPE ASSURE AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE ET SÉLECTIVITÉ LA CONDUITE DE SES ACTIVITÉS EN RUSSIE, AVEC POUR PRIORITÉS LA RÉDUCTION DE SES RISQUES ET LA PRÉSERVATION DE LA LIQUIDITÉ DE SA FILIALE, EN MAINTENANT UNE COLLECTE DE DÉPÔTS DIVERSIFIÉE"
* "A CE STADE, LE GROUPE NE CHANGE PAS SA CIBLE DE COÛT DU RISQUE ET L’ACTUALISERA, LE CAS ÉCHÉANT, À L’OCCASION DE LA PUBLICATION DE SES RÉSULTATS AU PREMIER TRIMESTRE 2022"
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DIT RESPECTER DE FAÇON RIGOUREUSE LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET METTRE EN OEUVRE AVEC DILIGENCE LES MESURES NÉCESSAIRES AFIN D’APPLIQUER STRICTEMENT, DÈS LEUR PUBLICATION, LES SANCTIONS INTERNATIONALES
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+2.73%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer