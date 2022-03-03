 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
6 522.29
+0.37%
  2. Aide
    2. Espace Client
  2. Aide
    2. Espace Client
CAC 40
6 522.29
+0.37%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Société générale-L'exposition du groupe à la Russie limitée à 1,7%
information fournie par Reuters03/03/2022 à 08:12

3 mars (Reuters) - Société générale SOGN.PA a déclaré jeudi dans un communiqué :

* SOCGEN INDIQUE QUE SON EXPOSITION À LA RUSSIE EST LIMITÉE À 1,7% DE L’EXPOSITION TOTALE DU GROUPE, SOIT 18,6 MILLIARDS D’EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021, DONT 15,4 MILLIARDS (SOIT 83 %) COMPTABILISÉS DANS SA FILIALE ROSBANK

* "LE GROUPE ASSURE AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE ET SÉLECTIVITÉ LA CONDUITE DE SES ACTIVITÉS EN RUSSIE, AVEC POUR PRIORITÉS LA RÉDUCTION DE SES RISQUES ET LA PRÉSERVATION DE LA LIQUIDITÉ DE SA FILIALE, EN MAINTENANT UNE COLLECTE DE DÉPÔTS DIVERSIFIÉE"

* "A CE STADE, LE GROUPE NE CHANGE PAS SA CIBLE DE COÛT DU RISQUE ET L’ACTUALISERA, LE CAS ÉCHÉANT, À L’OCCASION DE LA PUBLICATION DE SES RÉSULTATS AU PREMIER TRIMESTRE 2022"

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DIT RESPECTER DE FAÇON RIGOUREUSE LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET METTRE EN OEUVRE AVEC DILIGENCE LES MESURES NÉCESSAIRES AFIN D’APPLIQUER STRICTEMENT, DÈS LEUR PUBLICATION, LES SANCTIONS INTERNATIONALES

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
Euronext Paris +2.73%
© 2022 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.