Fnac Darty: la Commission européenne autorise l'OPA du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire de Fnac Darty, à hauteur de 28,5% ( AFP / JOEL SAGET )

La Commission européenne a validé mardi le projet d'offre publique d'achat (OPA) lancé en janvier par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky pour prendre le contrôle majoritaire du spécialiste du matériel électronique et de produits culturels Fnac Darty, dernière autorisation attendue pour cette opération.

"Fnac Darty et EP FR HOLDCo (...) annoncent avoir obtenu l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations pour le projet d'acquisition de Fnac Darty", selon un communiqué.

Cette décision "constitue la dernière autorisation attendue de l'opération", est-il précisé. Par conséquent, "l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) fera connaître dans les prochains jours le calendrier définitif de l'offre et notamment la date de clôture de l'offre", qui est "attendue début novembre", est-il précisé.

Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire de Fnac Darty, à hauteur de 28,5% du capital, et compte avec cette OPA franchir le seuil de 50%, empêchant de facto le géant chinois du commerce en ligne JD.com d'obtenir davantage de poids dans les décisions de l'entreprise.

JD.com est en effet en train d'acquérir le distributeur allemand Ceconomy, qui détient lui-même plus de 20% du capital de Fnac Darty, ce qui confère au groupe chinois de manière indirecte la place de deuxième actionnaire de l'entreprise française.

La Commission européenne avait toutefois ouvert en mai une enquête approfondie sur l'offre d'achat de JD.com, suspectée d'être soutenue par des subventions publiques chinoises. La Chine avait qualifié cette action de "mesures inappropriées de juridiction extraterritoriale".

L'OPA d'EP Group n'entraînera pas de retrait de Fnac Darty de la Bourse de Paris. L'AMF avait donné en mai son feu vert, et le Conseil d'administration de Fnac Darty avait également émis un avis favorable.

Le communique publié mardi précise que "le prix de l'offre est de 35 euros par action après le paiement le 5 juin 2026 d'un dividende au titre de l'exercice 2025 de 1 euro par action et de 81,16 euros par Oceane", obligations convertibles et/ou échangeables en actions.

L'offre d'EP Group proposait un prix de 36 euros par action, valorisant l'entreprise à plus d'un milliard d'euros. M. Kretinsky s'engageait aussi à acquérir les 564.098 "Oceanes" de Fnac Darty, au prix unitaire de 81,12 euros.