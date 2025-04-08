Societe Generale SA SOGN.PA :
* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ANNONCE LES RÉSULTATS DE L'OFFRE DE RACHAT LANCÉE SUR CERTAINS TITRES DE DETTE
* LE MONTANT NOMINAL AGRÉGÉ DE 710 342 000 USD DES TITRES A ÉTÉ VALABLEMENT APPORTÉ AVANT OU À L'HEURE D'EXPIRATION ET NON VALABLEMENT RETIRÉ
* AU TOTAL, UN MONTANT NOMINAL AGRÉGÉ DE 710 342 000 USD DES TITRES A ÉTÉ ACCEPTÉ POUR RACHAT
* LA DATE DE RÈGLEMENT EST PRÉVUE LE 10 AVRIL 2025 OU AUX ALENTOURS
* APRÈS LA DATE DE RÈGLEMENT, LE MONTANT NOMINAL DES TITRES EN CIRCULATION SERA DE 539 658 000 USD
Texte original nGNEbfGZzZ Pour plus de détails, cliquez sur SOGN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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