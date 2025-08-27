Snowflake en hausse à l'approche des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de la société Snowflake SNOW.N augmentent de 2,9 % à 199,96 $ mercredi avant les résultats du T2 attendus après la cloche, avec l'intelligence artificielle en point de mire ** Les actions de SNOW bénéficient d'un coup de pouce sur la séance alors que l'action de son homologue MongoDB MDB.O bondit de plus de 30 % grâce à la demande de alimentée par l'intelligence artificielle

** Les investisseurs s'attendent à ce que SNOW affiche un chiffre d'affaires de 1,09 milliard de dollars, en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice par action ajusté de 27 cents, contre 18 cents l'année précédente, selon les données de LSEG ** La semaine dernière, BofA Global Research a relevé SNOW à "acheter", soulignant une enquête montrant une accélération des dépenses des clients soutenue par un élan dans les offres d'IA et de stockage de données

** Sur 51 sociétés de courtage couvrant SNOW, la répartition des recommandations est de 42 "achat fort" ou "achat", 8 "maintien" et 1 "vente"; le PT médian est de 235 $ - LSEG

** En incluant le mouvement de mercredi, le titre est en hausse d'environ 30 % depuis le début de l'année

** SNOW se négocie actuellement à ~141x les bénéfices à terme contre une moyenne de ~39x pour ses pairs