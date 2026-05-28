Snowflake bondit alors que la demande des entreprises en matière de solutions de données entraîne une révision à la hausse des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Ajmera

28 mai - Les actions de Snowflake SNOW.N ont bondi de 36 % jeudi lors des échanges avant l'ouverture de la bourse, après que la société d'analyse de données a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour l' de produits et annoncé un contrat de cinq ans portant sur une infrastructure d'IA d'une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O .

Si ces gains se confirment, ils ajouteraient plus de 20 milliards de dollars à sa capitalisation boursière.

Les actions de Snowflake ont reculé de 20 % depuis le début de l'année, et cette hausse spectaculaire « montre à quel point le scepticisme s'était accumulé alors que les valeurs du secteur des données étaient prises dans la vague de ventes généralisée des logiciels d'IA », a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

« Mais cela montre aussi à quelle vitesse le sentiment peut basculer lorsqu’une entreprise démontre que l’IA contribue déjà à son chiffre d’affaires, plutôt que de simplement embellir ses présentations. »

Ses concurrents Datadog et MongoDB ont respectivement progressé de 5,9 % et 10,4 %, portés par les résultats exceptionnels de Snowflake.

Après avoir été malmenée par les craintes que l'IA ne perturbe le secteur des logiciels d'entreprise, la société de cloud intègre désormais cette technologie dans une plateforme qui permet aux entreprises d'unifier des données provenant de multiples sources, d'effectuer des analyses et de créer des outils d'IA.

L'entreprise a constaté une forte adoption de ses outils d'IA tels que Cortex Code et Snowpark, qui aident les entreprises à créer des applications d'IA générative et à déployer des modèles d'apprentissage automatique sur leurs données.

Le partenariat avec AWS va dynamiser l'offensive de Snowflake dans le domaine de l'IA d'entreprise grâce aux processeurs et à l'infrastructure Graviton, à des intégrations plus poussées et à des efforts conjoints de commercialisation, tout en aidant les clients à faire passer leurs projets d'IA du stade pilote à la production.

Les analystes de Morningstar ont déclaré que cette collaboration devrait renforcer la position de Snowflake en tant que plateforme de données de premier plan au sein de l'écosystème AWS, améliorant ainsi sa capacité à se défendre face à des concurrents tels que Databricks et l' GOOGL.O e de Google, BigQuery.

Au moins 22 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours pour Snowflake à la suite de ces résultats.

La société se négocie actuellement à 85,21 fois ses bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, contre 12,73 fois pour Salesforce CRM.N et 47,17 fois pour MongoDB MDB.O .