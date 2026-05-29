La Bourse de Paris termine proche de l'équilibre

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé stable vendredi, les investisseurs voulant croire envers et contre tout à la perspective d'une paix au Moyen-Orient, sur fond d'enthousiasme persistant dans la tech et l'intelligence artificielle.

Le CAC 40 a perdu 0,07%, soit 5,53 points, à 8.183,34 points. Sur la semaine, il a pris 0,83% et sur l'ensemble du mois de mai 0,84%.

"L'incertitude reste une constante" et les "informations concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran demeurent floues", explique Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

Mais il "semble toutefois acquis qu'un accord pourrait prendre forme", ajoute-t-il.

Donald Trump a annoncé qu'il s'apprêtait à prendre "sa décision finale" sur un possible accord avec l'Iran. Téhéran a de son côté affirmé qu'un accord dépendait de la fin des demandes "excessives" des Etats-Unis.

Ces nouvelles interviennent après que des sources à Washington ont fait état d'un cadre d'accord avec l'Iran qui prévoit une extension de 60 jours du cessez-le-feu en cours depuis le 8 avril, et nécessite encore l'aval du président américain.

L'agence iranienne Tasnim, citant une source proche de l'équipe de négociation, a toutefois démenti cette information. "Cela est faux et le texte n'est pas encore finalisé", a-t-elle écrit.

Malgré ces incertitudes, "l'espoir subsiste de voir les deux parties aboutir sous peu à un compromis", ce qui continue de soutenir les marchés, selon Grégoire Kounowski, de Norman K.

Les marchés préfèrent donc ignorer les signaux économiques inquiétants qui se multiplient dans les grandes économies, avec une activité qui ralentit et une inflation qui remonte, en raison de la flambée des prix du brut depuis le début du conflit.

En Europe, la France a vu son PIB reculer de 0,1% au premier trimestre par rapport au dernier trimestre de 2025, et l'inflation a continué à augmenter en mai, à 2,4% sur un an, après 2,2% en avril, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie.

Côté taux d'intérêt, le rendement à échéance dix ans français a atteint 3,55%, stable par rapport aux 3,57% la veille en clôture.

L'IA paie toujours

Les investisseurs sont en train de "réévaluer les perspectives de croissance à long terme", explique Florian Ielpo, de Lombard Odier.

"Ils commencent à intégrer l'idée que la croissance potentielle pourrait être plus élevée que prévu du fait des plans d'investissements massifs" dans "l'intelligence artificielle", ajoute-t-il.

Depuis plusieurs semaines, le dynamisme du secteur de la tech est en effet le moteur de la croissance des marchés d'actions, bravant les incertitudes liées à la guerre, sur fond de promesses liées au développement de l'IA.

A Paris, les spécialistes des semi-conducteurs STMicroelectronics et Soitec, qui profitent de cette tendance, ont ainsi respectivement grimpé de 28,11% et 39,86% sur l'ensemble du mois de mai.

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