L'Europe finit dans le désordre, une décision sur l'accord US-Iran sous peu

Les gens se promènent sur l'esplanade de La Défense

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, alors que le président américain Donald Trump ‌a évoqué une décision finale sous peu concernant un éventuel accord avec l'Iran et une possible levée des restrictions dans le détroit d'Ormuz.

À Paris, le CAC 40 a cédé 0,07% à 8.183,34 points. À Francfort, ​le Dax a grappillé 0,08% et à Londres, le FTSE 100 a perdu 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,03%, le FTSEurofirst 300 de 0,10% et le Stoxx 600 de 0,22%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 0,22% et le CAC 40 a avancé de 0,83%

Les marchés ont terminé sur la réserve quant à une possible prolongation de l'accord de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, alors que président américain ​Donald Trump a indiqué vendredi après-midi qu'il allait présider une réunion au sujet d'une décision sur l'Iran.

Plusieurs sources ont en effet rapporté à Reuters que les États-Unis et Téhéran sont parvenus jeudi à un accord prévoyant une prolongation de 60 jours de leur trêve, en plus ​d'une levée des restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, bien qu'en attente de l'approbation du ⁠président américain.

L'optimisme des investisseurs est toutefois galvanisé par les déclarations tenues vendredi par Donald Trump, disant que le blocus maritime américain sur l'Iran allait être levé.

Ces propos sont néanmoins nuancés par ‌les informations rapportés par l'agence de presse iranienne Fars, selon laquelle des sources démentant les dernières déclarations de Donald Trump, les qualifiant de "mélange de vérité et de mensonge".

"Les États-Unis et l'Iran ont tous deux intérêt à trouver un accord, car ce conflit n'est bon pour aucune des deux parties", a déclaré Michael Monaghan, gestionnaire ​de portefeuille chez Founder ETFs.

"Chaque camp essayait probablement de pousser l'escalade à son paroxysme ‌pour obtenir le meilleur résultat possible (…) Espérons que cette phase soit derrière nous et qu'un accord soit conclu", a-t-il ajouté.

En parallèle de la ⁠géopolitique, s'achève une séance chargée en indicateurs économiques de fin du mois montrant que, sur fond de hausse des prix de l'énergie en répercussion du conflit au Moyen-Orient, l'inflation s'accélère en France tout comme la sous-jacente en Allemagne.

PÉTROLE

L'éventualité d'une levée des restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz vient interrompre l'envolée des cours du pétrole, s'apprêtant ainsi à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril.

Le Brent perd ⁠1,76% à 92,06 dollars le baril et ‌le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,21% à 87,82 dollars.

VALEURS

À Paris, Derichebourg a pris 6,35% après avoir bondi de 13%, l'opérateur français de services aux ⁠entreprises et collectivités ayant fait état jeudi d'une hausse de 9,7% de son Ebitda courant au premier semestre.

Avec l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz qui calmerait l'envolée des cours des carburants, le compartiment des valeurs ‌liées au voyage a décollé de 0,97%.

Alors qu'un drone s'est écrasé sur un immeuble résidentiel en Roumanie lors d'une attaque russe contre l'Ukraine voisine, Bucarest appelant à "une réponse ferme" de ⁠la communauté internationale, le secteur de la défense a progressé de 0,88%.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones ⁠avance de 0,67%, le Standard & Poor's 500 de ‌0,21% et le Nasdaq Composite de 0,10%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La dernière séance de la semaine et du mois a été ponctuée d'une avalanche de données économiques clés.

En France, les chiffres publiés ce matin par l'Insee ​montrent que l'économie française s'est légèrement repliée au premier trimestre, avec un recul de 0,1% pour le PIB, tandis ‌que l'inflation IPCH a accélérée à 2,8% en mai d'après les données préliminaires.

Outre-Rhin, l'inflation IPCH a quant à elle décélérée à 2,7% en mai aidée par une baisse des taxes sur les carburants, montrent les données de la première estimation, ​tandis que le nombre de chômeurs a baissé de façon inattendue pour le mois qui s'achève.

CHANGES

L'optimisme des marchés quant à l'éventualité d'une prolongation de la trêve entre Washington et Téhéran invite à lever le pied sur les valeurs refuge comme le billet vert.

Le dollar perd 0,16% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,16% à 1,1670 dollar.

TAUX

En France, sur fond d'accélération de l'inflation ⁠et de repli du PIB, le rendement de l'OAT à dix ans a grappillé 0,9 points de base à 3,5503%, tandis que le deux ans a pris 0,6 points de base à 2,7160%.

En Allemagne, alors que l'inflation a décéléré à la suite d'une baisse des taxes sur les carburants mais que la sous-jacente a accéléré en mai, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 1,1 point de base à 2,9429% et le deux ans 0,1 point de base à 2,5305%.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule quant à lui de 1,6 points de base à 4,4394% et le deux ans de 2,7 points de base à 3,9979%.

À SUIVRE LUNDI 1ER JUIN :

Le mois s'ouvrira avec notamment les estimations finales des indices PMI manufacturiers européens parmi d'autres indicateurs économiques clés.

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser ​un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)