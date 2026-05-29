Les actions Dell s'envolent de 30% grâce à la demande de serveurs IA et aux hausses de prix

Des serveurs Dell. (crédit photo : Adobe Stock )

Les actions de Dell ( DELL.N ) ont bondi de 30 % vendredi , les résultats exceptionnels publiés par le fabricant d'ordinateurs ayant montré que l'accent croissant mis sur les serveurs d'IA lui permettait de tirer parti de l'essor des centres de données, faisant de l'entreprise l'un des principaux bénéficiaires de cette nouvelle technologie.

La société, dont les serveurs IA constituent des composants essentiels du déploiement mondial des infrastructures d'IA, devrait voir sa valeur boursière, qui s'élève à environ 206 milliards de dollars, augmenter de 62 milliards de dollars si cette tendance se maintient.

Véritable référence sur le marché des PC, Dell a considérablement développé son activité de matériel d'IA ces dernières années. Le chiffre d'affaires de Dell lié aux serveurs d'IA, qui s'élève à 16,1 milliards de dollars, a dépassé celui de sa division PC, qui s'est établi à 14,6 milliards de dollars pour le trimestre.

Le segment des solutions d'infrastructure de l'entreprise, qui regroupe à la fois des serveurs traditionnels et optimisés pour l'IA ainsi que d'autres solutions de stockage, de logiciels et de réseau, a systématiquement dépassé le chiffre d'affaires de l'activité PC au cours des quatre derniers trimestres.

“Nous suivons Dell depuis longtemps et n'avons jamais rien vu de tel. Non seulement ils obtiennent un « A » pour leur exécution, mais on peut même affirmer que Dell est le meilleur moyen de miser sur l'IA”, ont déclaré les analystes de Melius Research.

Les perspectives de Dell concernant “l'IA et les serveurs traditionnels restent très prudentes”, car la société a de meilleures perspectives de vente de racks de processeurs à des fournisseurs de cloud IA tels que CoreWeave CRWV.O et Nscale, a indiqué la société de courtage.

Ce trimestre exceptionnel a fait grimper les actions des fabricants de serveurs Super Micro Computer SMCI.O et Hewlett Packard Enterprise HPE.N d'environ 14 %, tandis que celles de HP HPQ.N , concurrent de Dell sur le marché des PC, ont également progressé de 10 %.

Hewlett Packard Enterprise, qui publiera ses résultats lundi, a également donné la priorité aux commandes de produits à plus forte marge. Mais son activité serveurs est moins importante que celle de Dell.

Jeff Clarke, directeur des opérations de Dell, a reconnu la persistance d'un environnement marqué par des “contraintes d'approvisionnement”, notamment en ce qui concerne les puces mémoire, mais a déclaré que ses clients s'efforçaient activement de s'assurer un approvisionnement pour des périodes prolongées.

La société a misé sur des hausses de prix équilibrées ainsi que sur son envergure et ses solides relations avec les fournisseurs pour traverser la crise de la mémoire. Dell avait délibérément reporté les hausses de prix l'année dernière afin de gagner des parts de marché, mais a augmenté ses prix au premier trimestre pour compenser la hausse anticipée des coûts des composants.

Les solides résultats de son activité de serveurs IA contribuent également à amortir l'impact de la flambée des prix de la mémoire sur les marges.

HP, qui se concentre principalement sur les PC et les imprimantes, a enregistré une croissance de 13,2 % dans sa division “Personal Systems” , tandis que les ventes de la division PC de Dell ont progressé de 17 %, portées par le cycle de renouvellement de Windows 11 et l'intérêt croissant pour les PC IA.

Au moins 13 sociétés de courtage ont relevé leurs objectifs de cours sur l'action Dell à la suite de ces résultats, lui attribuant un objectif de cours médian de 255 dollars, selon les données compilées par LSEG. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 170 dollars enregistrés avant la publication du rapport.

Dell est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée si les gains se maintiennent. Son ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois s'élève à 20,21, contre 8,39 pour HP et 14,70 pour HPE.

par Jaspreet Singh et Kanchana Chakravarty

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))