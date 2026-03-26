Snapchat fait l'objet d'une enquête de l'UE pour manquement présumé à l'obligation d'empêcher la manipulation d'enfants et la vente de produits illégaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire sur Snapchat) par Foo Yun Chee

Laplateforme de médias sociaux Snapchat, propriété de la société technologique américaine Snap

SNAP.N , a fait l'objet d'une enquête de l'UE jeudi, les régulateurs ayant averti qu'elle ne semblait pas faire assez pour empêcher la manipulation d'enfants et la vente de produits illégaux. L'UE mène cette enquête en vertu de la loi sur les services numériques, qui exige des grandes plateformes en ligne qu'elles fassent davantage pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables, sous peine de se voir infliger des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.

"Snapchat semble avoir négligé le fait que la loi sur les services numériques exige des normes de sécurité élevées pour tous les utilisateurs, qu'il s'agisse de manipulation, d'exposition à des produits illégaux ou de paramètres de compte qui compromettent la sécurité des mineurs", a déclaré Henna Virkkunen, responsable de la technologie à l'UE, dans un communiqué.

Snapchat a déclaré qu'il revoyait et renforçait continuellement ses mesures de protection.

"Nous avons pleinement coopéré avec la Commission jusqu'à présent - en nous engageant de manière proactive et transparente et en travaillant de bonne foi pour respecter les normes de sécurité élevées de la loi sur les services numériques - et nous continuerons à le faire tout au long de cette enquête", a déclaré un porte-parole.

La Commission européenne, chargée de l'application de la loi, a déclaré qu'elle soupçonnait Snapchat de ne pas disposer de garanties suffisantes pour empêcher les enfants d'être contactés par des utilisateurs cherchant à les exploiter sexuellement ou à des fins criminelles.

Elle a ajouté que les outils de modération du contenu de l'entreprise étaient inefficaces pour empêcher la diffusion d'informations orientant les utilisateurs vers la vente de produits illégaux, tels que les drogues, ou de produits interdits aux mineurs, tels que les vapes et l'alcool. La Commission a indiqué qu'elle allait reprendre une enquête ouverte par les autorités de régulation néerlandaises en septembre dernier sur la vente de vapes à des enfants sur Snapchat. Parmi les autres sujets de préoccupation de l'UE figurent l'outil d'autodéclaration de l'âge de Snapchat, jugé insuffisant par les régulateurs, ses paramètres de compte par défaut inadéquats et ses mécanismes permettant aux utilisateurs de signaler des schémas sombres dans sa conception.