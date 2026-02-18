Snap progresse après que ses activités à revenus directs ont atteint un rythme de revenus annualisés d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de Snap SNAP.N augmentent de 3,2% à 4,89 $

** SNAP est en passe de réaliser son plus gros gain quotidien en pourcentage depuis le 22 janvier

** La société déclare que son activité de revenus directs a atteint un rythme de revenus annualisés d'un milliard de dollars

** Le nombre total d'abonnés a dépassé les 25 millions

** Les activités à revenus directs de SNAP englobent Snapchat+, l'outil d'archivage de photos et de vidéos Memories et les achats in-app ** La note moyenne des 45 analystes couvrant SNAP est "hold"; le PT médian est de 8 $- données compilées par LSEG

** SNAP en baisse de 39,8 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,7 % de l'indice composite NASDAQ ( .IXIC )