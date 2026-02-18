 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Snap progresse après que ses activités à revenus directs ont atteint un rythme de revenus annualisés d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de Snap SNAP.N augmentent de 3,2% à 4,89 $

** SNAP est en passe de réaliser son plus gros gain quotidien en pourcentage depuis le 22 janvier

** La société déclare que son activité de revenus directs a atteint un rythme de revenus annualisés d'un milliard de dollars

** Le nombre total d'abonnés a dépassé les 25 millions

** Les activités à revenus directs de SNAP englobent Snapchat+, l'outil d'archivage de photos et de vidéos Memories et les achats in-app ** La note moyenne des 45 analystes couvrant SNAP est "hold"; le PT médian est de 8 $- données compilées par LSEG

** SNAP en baisse de 39,8 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 1,7 % de l'indice composite NASDAQ ( .IXIC )

Valeurs associées

NASDAQ Composite
22 874,42 Pts Index Ex +1,31%
SNAP-A
4,945 USD NYSE +4,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank