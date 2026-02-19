Allemagne: débat autour d'un possible fournisseur de drones lié à un proche de Trump

Donald Trump à Washington ce jeudi 19 février. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Les parlementaires allemands sont divisés sur l'acquisition pour l'armée allemande de drones de combat fabriqués par deux starts-up, en raison de la présence au capital de l'une d'entre elles de Peter Thiel, proche de Donald Trump.

Mercredi prochain, la commission budgétaire du Bundestag doit donner son feu vert à l'acquisition de ces drones, destinés à la brigade blindée allemande, déployée en Lituanie pour renforcer le flanc est de l'Otan, face à la menace russe toujours plus grande depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022.

Deux jeunes pousses de la tech allemandes sont pressenties pour cette commande d'un montant initial d'environ 536 millions d'euros --avec une option qui pourrait la faire passer à plusieurs milliards d'euros--: Helsing, start-up allemande lancée en 2021 qui livre déjà des drones d'attaque à l'Ukraine, et Stark Defence, autre nouveau venu fondé en 2024, qui compte parmi ses investisseurs la figure de la droite libertarienne de la Silicon Valley, Peter Thiel, le milliardaire américain d'origine allemande.

Mardi, lors d'une visite de troupes, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, avait affirmé qu'il fallait vérifier "quelle influence exerce Peter Thiel" sur Stark Defence, entreprise basée à Berlin.

Interrogé par l'AFP, Andreas Schwarz, député social-démocrate --parti du ministre Pistorius-- et expert en budget et défense, a souligné l'importance d'acquérir ces drones pour la brigade allemande en Lituanie. Toutefois, si le ministre Pistorius estime qu'il est nécessaire d'éclaircir cette question, "le Parlement le soutiendra", a-t-il dit, tout en soulignant que Peter Thiel avait déjà "des participations dans des éditeurs de logiciels utilisés par les autorités allemandes et l'OTAN".

En revanche, le président de la commission "Défense" du Bundestag, Thomas Röwekamp, conservateur comme le chancelier Friedrich Merz, s'est prononcé en faveur d'un achat rapide des drones, jugeant infondées les inquiétudes suscitées par M. Thiel en raison de sa "participation très faible" au capital, dans un entretien au média Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Deux représentants de l'opposition étaient, en revanche, nettement plus sceptiques, telle la députée écologiste Sara Nanni, également spécialiste des questions de défense, qui a réclamé un examen des risques potentiels de la présence de Peter Thiel.

Et le député de gauche radicale, die Linke, Dietmar Bartsch a appelé à interrompre l'acquisition: "Il est inacceptable qu'une grande partie du contrat (...) soit récupérée par une entreprise sponsorisée par Peter Thiel - un adversaire déclaré des démocraties libérales", a-t-il dit à l'AFP.

Devenu mentor idéologique des rangs conservateurs et religieux de la tech, Peter Thiel est aussi le co-fondateur de PayPal et de Palantir, spécialiste de l'analyse des données et de l'intelligence artificielle.

Les logiciels de Palantir sont notamment utilisés par des services de renseignement de plusieurs pays, dont, en France, par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI).