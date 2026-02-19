 Aller au contenu principal
GTT: Ebitda +25% en 2025, vise un CA de 740-780 mlns d'euros en 2026
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 18:08

Un méthanier dans le port de Yantai

Gaztransport ‌et Technigaz (GTT) a annoncé jeudi ​des prévisions modestes pour 2026 et dit viser un Ebitda consolidé de ​490 à 530 millions d'euros et ​un chiffre d’affaires ⁠consolidé de 740 à 780 millions ‌d'euros, après avoir publié ses résultats annuels en ligne ​avec ‌ses propres prévisions.

Sur 2025, GTT, ⁠qui conçoit des réservoirs pour le transport maritime et le stockage ⁠des méthaniers, ‌a enregistré un Ebitda ⁠consolidé annuel de 542 millions ‌d'euros, en hausse de ⁠40% sur un an, ainsi ⁠qu'un chiffre ‌d'affaires de 803 millions d'euros, ​en hausse ‌de 25%.

En octobre, GTT avait relevé ses objectifs annuels, ​visant un chiffre d’affaires consolidé compris entre 790 ⁠et 820 millions d’euros et un Ebitda consolidé dans une fourchette de 530 à 550 millions d’euros.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

