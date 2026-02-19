Donald Trump lance un ultimatum de "dix jours" à l'Iran

Cette photo diffusée sur le site des Gardiens de la Révolution iraniens le 17 février 2026 montre un tir durant des manoeuvres des Gardiens et de la marine iranienne dans le détroit d'Ormuz ( SEPAH NEWS / - )

Le président américain Donald Trump a dit jeudi se donner "dix jours" pour décider si un accord avec l'Iran était possible, avertissant que dans le cas contraire, "de mauvaises choses" se produiraient.

Washington et Téhéran, qui ont renoué le dialogue début février pour la première fois depuis la guerre de 12 jours en juin 2025, ont tenu deux sessions de pourparlers pour tenter de régler leurs différends.

Mais les deux pays ennemis continuent à échanger des menaces sur fond d'escalade militaire: les Etats-Unis ont intensifié leur déploiement dans le Golfe et l'Iran mène des exercices en mer d'Oman avec la Russie.

"Il est évident depuis des années qu'il n'est pas facile de conclure un accord pertinent avec l'Iran. Nous devons conclure un accord pertinent sinon de mauvaises choses vont arriver", a déclaré Donald Trump depuis Washington.

"Nous devrons peut-être aller plus loin, ou peut-être pas, nous allons peut-être conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les dix prochains jours", a-t-il ajouté.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un point de presse à la Maison Blanche, le 18 février 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

La veille, les Etats-Unis avaient déjà averti l'Iran qu'il serait "bien avisé" de conclure un accord. "Il existe de nombreuses raisons et arguments en faveur d'une frappe contre l'Iran", avait estimé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Israël, allié des Etats-Unis et ennemi juré de la République islamique, a lui aussi lancé une nouvelle mise en garde: "si les ayatollahs commettent l'erreur de nous attaquer, ils feront face à une riposte qu'ils ne peuvent même pas imaginer", a averti le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

- "Droit" à l'enrichissement d'uranium -

Au coeur du différend entre Washington et Téhéran: le programme nucléaire iranien.

Sous pression, l'Iran a de nouveau défendu jeudi "son droit" à l'enrichissement d'uranium à des fins civiles, notamment pour l'énergie.

Présentation du procédé d'ultracentrifugation permettant d'enrichir l'uranium afin d'en faire du combustible nucléaire ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

"Aucun pays ne peut priver l'Iran du droit de bénéficier pacifiquement de cette technologie", a réaffirmé le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Eslami.

L'Iran avait dit mercredi "élaborer un cadre" pour faire avancer ses tractations avec Washington, reprises le 6 février via une médiation omanaise.

Si les deux parties affichent leur volonté de poursuivre le dialogue, elles divergent sur la teneur des discussions.

L'Iran, qui dément chercher à se doter de la bombe atomique comme l'en accusent les pays occidentaux et Israël, veut limiter les pourparlers à son programme nucléaire et exige la levée des sanctions qui étranglent son économie.

Pour Washington, un accord doit inclure son programme de missiles balistiques et son soutien dans la région aux groupes armés hostiles à Israël.

- Renversement du pouvoir ? -

Donald Trump a multiplié ces dernières semaines les menaces d'attaques, d'abord en réaction à la répression meurtrière début janvier par le pouvoir iranien d'une vague de contestation, puis pour arracher un accord.

Carte montrant la portée des principaux missiles balistiques de moyenne portée iraniens et la localisation des principales bases américaines et infrastructures abritant du personnel américain au Moyen-Orient. Les portées sont indicatives car elles varient en fonction du poids de la charge ( AFP / Sylvie HUSSON )

Les chaînes CNN et CBS ont rapporté que l'armée américaine était prête à mener des frappes sur l'Iran dès ce week-end, même si le président américain n'a selon eux pas encore tranché.

Selon le Wall Street Journal, citant des responsables américains anonymes, Donald Trump a notamment été informé d'une option visant à "tuer nombre de dirigeants politiques et militaires iraniens, afin de renverser le gouvernement".

Washington a dépêché deux porte-avions dans le Golfe et dispose aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases de la région, certaines potentiellement vulnérables en cas de contre-attaque iranienne.

- "Retenue" -

Face à cette "escalade des tensions sans précédent", la Russie a exhorté à la "retenue". La France a également appelé Washington et Téhéran à privilégier la négociation, estimant que la voie diplomatique était "la seule capable d'empêcher durablement l'Iran d'accéder à une arme nucléaire".

Une femme drapée dans un drapeau iranien interpelle la porte-parole du gouvernement (G) lors d'une cérémonie officielle organisée en hommage aux victimes du "terrorisme" des manifestants antigouvernementaux, à Téhéran, le 17 février 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, s'est entretenu mercredi avec Rafael Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), chargée de vérifier le caractère pacifique des activités nucléaires du pays.

L'Iran avait suspendu sa coopération avec l'instance onusienne et restreint l'accès de ses inspecteurs aux installations touchées après la guerre déclenchée par Israël l'an dernier, durant laquelle les Etats-Unis avaient bombardé des sites nucléaires iraniens.

"Nous ne voulons pas la guerre (...) Mais s'ils veulent essayer de nous imposer leur volonté (...) devrions-nous l'accepter?", a lancé le président iranien, Massoud Pezeshkian.