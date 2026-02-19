 Aller au contenu principal
La BCE inflige une amende de 12,2 millions d'euros à JPMorgan pour déclaration erronée des exigences en matière de fonds propres
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 18:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque centrale européenne a infligé une amende de 12,18 millions d'euros (14,32 millions de dollars) à la branche européenne de JPMorgan pour avoir mal déclaré les exigences en matière de capital après avoir mal calculé les actifs pondérés en fonction des risques, a déclaré la BCE dans un communiqué jeudi.

"Entre 2019 et 2024, la banque a déclaré des actifs pondérés en fonction des risques inférieurs à ce qu'elle aurait dû faire", a déclaré la BCE. "Cela s'est produit parce que, pendant 15 trimestres consécutifs, la banque a mal classé les expositions des entreprises et leur a appliqué une pondération du risque de crédit inférieure à celle prescrite par les règles bancaires."

La banque a également exclu indûment certaines transactions lors du calcul des actifs pondérés, a ajouté la BCE dans une décision qui pourrait être contestée devant la Cour de justice de l'Union européenne.

(1 dollar = 0,8506 euro)

