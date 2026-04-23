Snap-On enregistre une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à une forte demande d'outils industriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'outils industriels Snap-On SNA.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une croissance soutenue du segment commercial et industriel, soulignant la forte demande pour ses outils et services utilisés dans les industries critiques.

Ce segment dessert des secteurs à fort enjeu tels que l'aviation, la défense, la production d'énergie, qui exigent précision, couple et solutions personnalisées.

Le chiffre d'affaires de cette unité est passé de 343,9 millions de dollars il y a un an à 381 millions de dollars, grâce à l'augmentation des ventes dans chacune des activités du segment, en particulier dans les industries critiques et les activités de couple spécialisées.

La société constate une forte demande pour ses outils et services dans le secteur de l'aviation, stimulée par une forte demande d'avions à faible consommation de carburant dans un contexte de retards de livraison d'avions pour les clients Boeing BA.N et Airbus AIR.PA .

L'entreprise a déclaré qu'elle visait à élargir sa clientèle professionnelle, non seulement dans le domaine de la réparation automobile, mais aussi sur les marchés adjacents et dans d'autres zones géographiques, y compris dans les industries critiques, où le coût et les pénalités en cas de défaillance sont élevés.

Pour ce faire, elle prévoit des dépenses d'investissement d'environ 100 millions de dollars en 2026.

Toutefois, l'entreprise a déclaré qu'elle était confrontée à des vents contraires importants dus à l'incertitude généralisée parmi sa clientèle de techniciens américains, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement internationale et aux conflits mondiaux.

Le bénéfice de Snap-On ( ) a atteint 4,69 dollars par action au premier trimestre, contre 4,51 dollars par action il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 4,75 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du fabricant d'outils a augmenté au premier trimestre pour atteindre 1,21 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars l'année précédente.