Tennis/Roland-Garros-Le sacre rêvé et programmé d'Andreeva

Tennis : Roland-Garros

par Vincent Daheron

Mirra Andreeva a réalisé "l'un ‌de [s]es plus grands rêves" samedi en décrochant à Roland-Garros son premier tournoi du Grand Chelem à seulement ​19 ans, le premier d'une collection qu'elle espère enrichir.

"Je ne réalise toujours pas que je suis en train de faire une conférence de presse avec un trophée du Grand Chelem à mes côtés", ​a-t-elle souri sur l'estrade, près de deux heures après avoir soulevé la coupe Suzanne-Lenglen grâce à son succès en finale contre la ​Polonaise Iga Chwalinska (6-3, 6-2).

"C'était l'un des plus grands ⁠rêves de ma vie."

"Je crois que je peux désormais m'appeler une vainqueure en Grand Chelem", ‌a poursuivi la Russe. "J'ai l'impression que ces choses sont un peu addictives, j'ai hâte de revivre ces émotions une deuxième fois."

Prodige annoncée du tennis mondial après avoir ​fait ses débuts sur le circuit ‌principal à 15 ans, intégré le top 50 WTA un an plus ⁠tard et remporté son premier titre à 17 ans, Mirra Andreeva a acquis son premier sacre en Majeur à 19 ans et 39 jours.

Elle est devenue la troisième plus jeune lauréate d'un Grand ⁠Chelem au XXIe siècle ‌derrière sa compatriote Maria Sharapova (Wimbledon 2004) et Emma Raducanu (US Open 2021).

"J'ai fait beaucoup ⁠de visualisation de ce moment", a-t-elle expliqué. "Pas seulement dans ce tournoi, mais j'ai fait des rêves, ‌j'ai eu des pensées sur comment ça allait se passer, si et quand ça ⁠allait avoir lieu. Le sentiment dans la vie est tellement mieux que ⁠dans mes rêves."

Victorieuse l'an passé ‌des WTA 1000 de Dubaï et Indian Wells, la Sibérienne butait encore sur les dernières marches ​en Grand Chelem.

Déjà demi-finaliste à Paris en 2024, où elle ‌s'était inclinée contre l'Italienne Jasmine Paolini, Mirra Andreeva avait cédé l'année dernière sous les puissants coups droits de la surprise ​française Loïs Boisson en quarts de finale.

Cette saison, après avoir remporté le WTA 500 d'Adelaïde, personne n'a gagné autant qu'elle sur terre battue avec son titre au WTA 500 de Linz, ⁠sa demi-finale à Stuttgart, sa finale au WTA 1000 de Madrid et son quart de finale à celui de Rome.

Elle se présentera à Wimbledon à la fin du mois en tant que lauréate d'un tournoi du Grand Chelem, un nouveau statut à défendre pour celle qui sera sixième mondiale lundi, un rang derrière le meilleur classement de sa carrière obtenu pour la première fois l'été dernier.

(Reportage de Vincent ​Daheron, édité part Benjamin Mallet)