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Selon l'IATA, des reports de commandes des compagnies du Moyen-Orient leur coûteraient cher
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 19:26

PHOTO DE FICHIER : Le logo de l'Association internationale du transport aérien (IATA) est affiché à Genève

PHOTO DE FICHIER : Le logo de l'Association internationale du transport aérien (IATA) est affiché à Genève

par Allison Lampert et Gabriel Araujo

Reporter les commandes d'avions en raison de l'incertitude et de la hausse des prix ​du kérosène provoquée par la guerre en Iran serait imprudent de la part des compagnies du Moyen-Orient et pourrait s'avérer coûteux à long terme, a déclaré samedi un responsable de l'Association ​du transport aérien international (IATA).

Kamil Al-Awadhi, vice-président pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a cependant déclaré aux journalistes qu'il ne s'attendait pas ​à ce que la guerre et la hausse ⁠des coûts affectent les commandes d'avions des compagnies du Moyen-Orient, qui sont d'importants acheteurs ‌auprès des constructeurs Boeing et Airbus.

Des reports ne sont "pas judicieux car ils vous coûteront cher", a-t-il déclaré en marge du sommet annuel de l'IATA qui ​se tient ce week-end à ‌Rio de Janeiro, évoquant les longs délais pour obtenir des appareils.

Compte ⁠tenu de ces délais pour la dernière génération d'avions monocouloirs d'Airbus, il faudrait des années aux opérateurs pour obtenir leurs appareils, a souligné Kamil Al-Awadhi.

"Le plan est de poursuivre dans la ⁠voie que nous ‌avons empruntée", a-t-il ajouté.

Les compagnies aériennes du monde entier réduisent leurs vols et ⁠augmentent leurs tarifs, ainsi que leurs frais, pour compenser la hausse des coûts, alors ‌même que les aéroports du Moyen-Orient ont été ciblés par des frappes liées ⁠à la guerre en Iran.

Kamil Al-Awadhi a également déclaré qu'il craignait qu'une ⁠attaque iranienne ayant fait ‌un mort dans un aéroport du Koweït en début de semaine n'ait endommagé un terminal ​utilisé par les transporteurs étrangers dans le pays, ‌estimant que la réparation de celui-ci prendrait au moins un an.

"D'après ce que je peux en juger, en regardant ​les dégâts sur les vidéos et les photos qui m'ont été envoyées, cela va prendre une éternité", a-t-il déclaré. "Je me demande donc si les autres transporteurs pourront se ⁠rendre au Koweït."

Kamil Al-Awadhi a ajouté que le Koweït devrait soit accélérer l'achèvement d'une partie d'un nouveau terminal, soit autoriser les compagnies aériennes étrangères à opérer à partir des terminaux actuellement utilisés par les transporteurs nationaux, tels que Kuwait Airways.

"Il faudra prendre des décisions difficiles et mettre en place une logistique complexe pour régler cela", a-t-il dit.

(Reportage de Gabriel Araujo et Allison ​Lampert, version française Benjamin Mallet)

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1 commentaire

  • 19:39

    Aujourd'hui ou demain, il faudra bien réduire la voilure, et cela coûtera cher à tous

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