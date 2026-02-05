 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Snap-On dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la bonne tenue de la demande de réparations automobiles
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'outils industriels Snap-On SNA.N a annoncé jeudi un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses pièces automobiles et ses services de réparation.

La société basée à Kenosha, dans le Wisconsin, a également prévu des dépenses d'investissement d'environ 100 millions de dollars en 2026 pour étendre ses capacités en matière de réparation automobile et de marchés adjacents à une nouvelle base de clients dans d'autres zones géographiques.

La hausse des prix des véhicules a incité les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs vieux véhicules en investissant dans l'entretien et la réparation, ce qui a permis au segment Repair Systems & Information Group de l'entreprise de connaître une activité soutenue.

Le chiffre d'affaires net de ce segment est passé de 456,6 millions de dollars l'année précédente à 467,8 millions de dollars, grâce à l'augmentation des ventes de produits de diagnostic et d'information sur les réparations aux propriétaires d'ateliers de réparation indépendants et aux concessionnaires OEM.

Le bénéfice de Snap-On a atteint 4,94 dollars par action au quatrième trimestre, contre 4,82 dollars l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 4,92 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires net a augmenté de 2,8 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars, ce qui est conforme aux estimations.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / NIKLAS HALLE'N )
    Prudence attendue à la Banque d'Angleterre, préoccupée par la hausse des salaires
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 14:17 

    La Banque d'Angleterre devrait laisser son taux directeur inchangé jeudi, à 3,75%, en raison d'une inflation et d'une croissance des salaires encore élevées au Royaume-Uni, malgré une timide éclaircie économique. La banque centrale britannique optera certainement ... Lire la suite

  • Christine Lagarde, présidente de la BCE lors de la conférence de presse de mai 2023 (Crédits: BCE)
    Décision de la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
    information fournie par Boursorama 05.02.2026 14:15 

    La Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés, avec un taux de dépôt stabilisé à 2%, et Christine Lagarde pourrait adopter un ton volontairement prudent. Sans nouvelles projections macroéconomiques pour guider le débat, la présidente de la BCE insisterait ... Lire la suite

  • Or, pétrole, dollar, actions, bitcoin : ça va secouer en février ?
    Or, pétrole, dollar, actions, bitcoin : ça va secouer en février ?
    information fournie par Ecorama 05.02.2026 14:10 

    La volatilité fait son retour sur les marchés : chute brutale du bitcoin, variations marquées sur l’or, tensions sur le pétrole et mouvements rapides sur l’euro‑dollar. Que révèlent ces secousses sur l’état d’esprit des investisseurs ? Quels sont les risques qui ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )
    Dopé par la Chine, Estée Lauder fait mieux qu'attendu au 2T
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.02.2026 14:03 

    Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre de son exercice décalé, porté par le rebond de ses ventes en Chine, ce qui l'a amené à réviser en hausse certaines prévisions pour 2026. D'octobre à fin décembre, l'entreprise ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank