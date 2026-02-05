Snap-On dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la bonne tenue de la demande de réparations automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'outils industriels Snap-On SNA.N a annoncé jeudi un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour ses pièces automobiles et ses services de réparation.

La société basée à Kenosha, dans le Wisconsin, a également prévu des dépenses d'investissement d'environ 100 millions de dollars en 2026 pour étendre ses capacités en matière de réparation automobile et de marchés adjacents à une nouvelle base de clients dans d'autres zones géographiques.

La hausse des prix des véhicules a incité les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs vieux véhicules en investissant dans l'entretien et la réparation, ce qui a permis au segment Repair Systems & Information Group de l'entreprise de connaître une activité soutenue.

Le chiffre d'affaires net de ce segment est passé de 456,6 millions de dollars l'année précédente à 467,8 millions de dollars, grâce à l'augmentation des ventes de produits de diagnostic et d'information sur les réparations aux propriétaires d'ateliers de réparation indépendants et aux concessionnaires OEM.

Le bénéfice de Snap-On a atteint 4,94 dollars par action au quatrième trimestre, contre 4,82 dollars l'année précédente.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 4,92 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires net a augmenté de 2,8 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars, ce qui est conforme aux estimations.