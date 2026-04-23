Snap-On affiche une hausse de son bénéfice trimestriel et signale une demande pour les produits destinés aux centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1, ajout de détails de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 2, mouvements d'actions au paragraphe 3, commentaire d'analyste au paragraphe 10) par Parth Chandna

Le fabricant d'outils industriels Snap-On SNA.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soulignant la forte adoption de ses outils et services, tout en se préparant à la demande des centres de données d'intelligence artificielle.

"Nous constatons une augmentation de la demande de produits spécifiques pour le marché des centres de données et la construction de ces centres", a déclaré Nicholas Pinchuk, directeur général de Snap-On, lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

Les actions de la société étaient en hausse de 2 % dans les échanges de l'après-midi.

Le segment commercial et industriel de Snap-On, qui dessert des secteurs à fort enjeu tels que l'aviation, la défense, la production d'énergie, qui nécessitent de la précision, du couple et des solutions personnalisées, a connu une forte croissance.

Le chiffre d'affaires de cette unité est passé de 343,9 millions de dollars il y a un an à 381 millions de dollars, grâce à l'augmentation des ventes dans chacune des activités du segment, en particulier dans les industries critiques et les activités de couple spécialisées.

La société constate une forte demande pour ses outils et services dans le secteur de l'aviation, stimulée par une forte demande d'avions à faible consommation de carburant dans un contexte de retards de livraison d'avions pour les clients Boeing BA.N et Airbus AIR.PA .

Cependant, Snap-On a déclaré qu'elle était confrontée à des vents contraires importants dus à l'incertitude généralisée parmi sa clientèle de techniciens américains, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement internationale et aux conflits mondiaux.

L'entreprise a également déclaré qu'elle visait à élargir sa clientèle professionnelle, non seulement dans le domaine de la réparation automobile, mais aussi sur les marchés adjacents et dans d'autres zones géographiques, y compris dans les industries critiques, où le coût et les pénalités en cas d'échec sont élevés.

Pour cela, elle prévoit des dépenses d'investissement d'environ 100 millions de dollars en 2026.

"Alors que de nombreuses entreprises retardent leurs investissements transformationnels, elles optent probablement pour des investissements en outillage de précision moins coûteux, tels que des outils personnalisés, au lieu de moderniser des installations de plusieurs millions de dollars, ce qui permet aux dépenses d'investissement reportées de se traduire par une augmentation des dépenses en outillage commercial et industriel", a déclaré Aaron Reed, analyste chez Northcoast Research.

Le bénéfice de Snap-On a atteint 4,69 dollars par action au premier trimestre, contre 4,51 dollars par action il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 4,75 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du fabricant d'outils a augmenté au premier trimestre pour atteindre 1,21 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars l'année précédente.