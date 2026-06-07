Embraer s'attend à ce que l'Inde lance un appel d'offres pour des avions-cargos militaires dans les mois à venir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA s'attend à ce que l'Inde lance dans les prochains mois un appel d'offres pour des avions de transport militaire, dans lequel son C-390 Millennium est un candidat de premier plan, a déclaré à Reuters son directeur général, Francisco Gomes Neto.

* L'Inde s'apprête à lancer un appel d'offres (RFP) portant sur 60 à 80 appareils, a déclaré Gomes Neto en marge d'une réunion mondiale des dirigeants de compagnies aériennes à Rio de Janeiro samedi.

* “D'après les informations dont nous disposons, l'appel d'offres devrait être publié dans les prochains mois”, a-t-il déclaré.

* “Et d’après ce que nous entendons sur le marché indien, ils souhaitent prendre une décision d’ici fin 2027, ce qui serait un calendrier très intéressant”, a-t-il ajouté.

* Embraer cherche à stimuler les ventes mondiales du C-390 et considère l'Inde comme un marché stratégique.

* Cet avion est un concurrent majeur du C-130 Hercules de Lockheed Martin LMT.N .

* Embraer s'est associé à la société indienne Mahindra

MAHM.NS pour le C-390.