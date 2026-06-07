Tennis-Zverev vient à bout de Cobolli et remporte Roland-Garros, son premier titre du Grand Chelem

Open de France

par Vincent Daheron

Alexander Zverev a mis fin dimanche à sa longue ‌quête d'un premier titre en Grand Chelem en triomphant à Roland-Garros après une victoire en cinq sets et 4h16 de jeu contre l'Italien Flavio Cobolli en ​finale (6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5), 6-1).

Le n°3 mondial, âgé de 29 ans, est le premier Allemand à triompher sur la terre battue parisienne à l'ère Open (depuis 1968) et le troisième de l'histoire.

Après avoir buté sur la dernière marche de l'US Open 2020, de Roland-Garros 2024 et de l'Open d'Australie 2025, Alexander Zverev aura ​dû attendre sa quatrième finale pour intégrer la caste des vainqueurs en Majeur.

"On a traversé tellement de choses : des blessures, des déceptions, des défaites. On a parfois été des perdants dans les moments les ​plus importants, mais à la fin, on est maintenant des vainqueurs en Grand ⁠Chelem", a-t-il dit sur le court, en direction de son équipe, après avoir reçu la coupe des Mousquetaires des mains d'Adriano Panatta, sacré ‌en 1976.

Immense favori après le forfait du double tenant du titre Carlos Alcaraz et les éliminations précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, il a tenu son rang. Rien n'aura cependant été facile en finale, autant de par son jeu décousu (neuf ​doubles fautes, 54 fautes directes) que par l'adversité valeureuse de ‌Flavio Cobolli.

"Quand on me demande qui mérite le plus ce titre, je réponds toujours toi", a déclaré ⁠l'Italien, sur le court, en direction du vainqueur. "Je suis content pour toi mais aussi triste, parce que j'étais proche, et je l'ai senti."

Alors qu'il semblait se diriger vers une victoire aisée à l'issue d'une première manche expédiée en 34 minutes, le champion olympique 2021 s'est subitement déréglé dans la suivante.

Novice en finale ⁠d'un Grand Chelem après avoir profité ‌du forfait de son compatriote Matteo Arnaldi en demi-finale, Flavio Cobolli a breaké dans le septième jeu après deux doubles ⁠fautes et plusieurs fautes grossières de son adversaire.

TIE-BREAK HALETANT

Le Transalpin de 24 ans a pris confiance et commencé à lâcher son coup droit ainsi que quelques ‌belles amorties pour égaliser à un set partout. De l'autre côté du filet, la tête de série n°2 montrait d'inquiétants signes d'agacement.

Dans ⁠un troisième set accroché, Alexander Zverev a eu deux premières balles de break écartées à 2-1 avant de ⁠parvenir à prendre le service de ‌son adversaire pour virer en tête sur son unique balle de set.

Mais encore une fois, au moment où le chemin vers la coupe des Mousquetaires semblait ​s'ouvrir, "Sascha" Zverev a tremblé, concédant le break d'entrée après deux nouvelles doubles fautes.

Il ‌a ensuite réussi par deux fois à débreaker au cours d'une quatrième manche tendue, conclue par un tie-break haletant. Dans celui-ci, il menait 3-1 avant d'être renversé par Flavio Cobolli, poussé ​par un public ravi d'assister à un cinquième set.

Alexander Zverev n'a toutefois pas craqué dans la manche décisive, menant 4-0 avant de s'imposer sur le service de l'Italien, sur sa deuxième balle de titre.

Barré au début de sa carrière par Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, Alexander Zverev pâtissait ⁠ces dernières années de la domination du duo Carlos Alcaraz-Jannik Sinner.

Il a donc saisi une occasion en or en l'absence de l'Espagnol et de l'Italien, vainqueurs des neuf derniers Majeurs, avant Roland-Garros, et contre lesquels il s'est incliné lors des 11 dernières confrontations.

Il n'était pas passé loin en 2020 quand il menait deux manches à rien contre Dominic Thiem en finale de l'US Open. Ou ici même, sur le court Philippe-Chatrier, quand il dominait deux sets à un contre Carlos Alcaraz lors de la finale 2024 ; voire deux ans plus tôt, lorsqu'il s'était gravement blessé à la cheville alors qu'il bousculait Rafael Nadal en ​demi-finales.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)